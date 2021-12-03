集永成 Chip Eng Seng Corporation

本栏于去年8月29日曾论及这只股票回扯将继续，且当填补介于0.475元与0.48元、介于0.485元与0.49元及介于0.53元与0.575元的缺口。当时股价为0.455元左右。可是股价并没有立即回升而是缓缓下滑。9月25日股价下跌至0.42元，旋于当天以“转向”信号向上回扯。同年10月1日股价上升至0.445元，10月19日股价再度试此价位后，立即以“转向”信号进入跌势。同年12月1日股价下探0.40元且于当天以“转向”信号止跌回升，遂出现三波回扯。今年元月8日股价上升至0.45元，旋于当天以“转向”信号完成了图中的（a）波，过后下调至0.415元又于当天以“转向”信号结束了（b）波。4月12日股价上升至0.52元，不但填补了上述第一及第二个缺口，同时也于其每周一杆图以“主要转向”信号为（c）波画下句号，遂重返跌势。5月4日股价骤跌至0.455元，并在介于0,47元与0.49元间留下缺口。截至9月17日股价已经下跌至0.405元，估计一旦跌穿位于0.37元的支撑线，当有骤跌。

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