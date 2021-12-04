今年最大笔集售商业项目 建安大厦与公寓6.5亿元成交

越加火热的本地集体出售市场再下一城，数次招标的建安大厦（Peace Centre）与建安公寓（Peace Mansion）组成的综合项目以6亿5000万元成交，尽管比2019年要价低5.5％，不过却是今年来最大宗的集售商业项目。

买主是由集永成（Chip Eng Seng）子公司CEL Development、金成兴控股（KSH Holdings）旗下Ultra Infinity和新海逸集团（SingHaiyi Group）子公司Sing-Haiyi Crystal共组的财团，它们通过私下协议（private treaty）方式完成这项交易。

三家公司昨日（12月3日）开市前分别发布文告披露，财团将寻求新加坡土地管理局的原则上批准以填补地契，以及市区重建局的批准以重新发展为商业和住宅混合用途的房地产项目。

此外，财团将成立合资企业来推动这个项目，当中集永成占40％股权，金成兴和新海逸各占30％。

根据市建局2019年总蓝图，这个面积7万6617平方英尺的地段划为商业用途，经确认的总容积率为7.89倍，可发展为55公尺（约180英尺）高建筑，部分建筑可高达67公尺。项目地段为99年地契，剩余地契约48年。

市建局2019年发出的初步策划准证显示，建安大厦与建安公寓所处地段，可重新发展成一个综合项目，总楼面面积达60万4578平方英尺，其中60％可用于商业用途，其余面积充作住宅之用。

房地产咨询公司仲量联行（JLL）是此次集售独家营销代理，该公司资本市场执行董事陈鸿文说，以6亿5000万元成交价及新项目的住宅比率占40％来看，包含填补地契的土地成本为每平方英尺容积率约1426元。若加上7％用于阳台的额外总楼面面积，容积率尺价为1388元。

今年来有不少大型项目以破亿元成交，如麦士威大厦（Maxwell House）、福林园（Flynn Park）和华登岭（Watten Estate），成交价分别为2亿7680万元、3亿7100万元和5亿5080万元。

当中，麦士威大厦由集永成联合新海逸以及在香港上市的久川控股旗下的Chuan Investments共组财团标下。

市场人士指出，由于发展商的未售单位库存持续减少，填补土地库存的需求强烈。

合登房产集团（Huttons Asia）研究部主管李思德接受《联合早报》询问时指出，不少集售项目在近几个月成交，他看好发展商积极填补土地库存的势头会延续至明年。此外，对明年经济强劲增长的预测及低失业率进一步提振市场情绪。