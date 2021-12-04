首次进军澳洲市场 凯德综合商业信托3.3亿元购悉尼两办公楼

凯德综合商业信托管理有限公司首席执行官陈智雄表示，这项收购只是作为一个“入口点”，暗示着信托还在寻求机会扩大在澳洲的投资。

凯德综合商业信托（CapitaLand Integrated Commercial Trust）首次进军澳大利亚市场，将以3亿3070万澳元（3亿3070万新元）收购悉尼中央商业区的两座甲级办公楼。

这是该信托继德国之后开拓的第二个海外市场。

凯德综合商业信托管理有限公司首席执行官陈智雄表示，这项收购只是作为一个“入口点”，暗示着信托还在寻求机会扩大在澳洲的投资。

他说：“我们正处于逐步重新调整投资组合的过程。我们希望下来的投资组合，大部分资产会集中在新加坡，而新加坡以外市场占不超过20％。这就是信托下来的布局。”

他估计，五至10年的中长期而言，信托的投资组合可能会分散到三至四个市场，在这些市场创建具一定规模的投资组合。他也认为，通过多元化市场的策略，将有助于确保信托的收入来源不会因任何一个市场的某些资产变动，而遭受严重影响。

根据信托周五开市前发布的文告，它将收购的两座办公楼分别是66 Goulburn Street和100 Arthur Street。

66 Goulburn Street是楼高24层的甲级办公楼，包含零售空间和地下停车场。

它的净可出租面积为2万2887平方公尺。截至第三季，办公楼的承诺出租率为95.3％。

100 Arthur Street是楼高23层的甲级办公楼，包含零售空间。

它的净可出租面积为2万7082平方公尺。截至第三季，办公楼的承诺出租率为62.3％，部分原因是它刚进行1700万澳元的翻新工程，不过卖方正积极展开租赁活动，并会提供700万澳元的租金保证。

这项交易预计在明年第一季完成。在完成收购后，信托整体投资组合的房地产价值将增加3％，达到224亿元。按房地产价值计算，扩大后的投资组合中，约93％在新加坡，4％在德国，3％在澳洲。

从形式上来说，这项收购使得信托每单位派息（DPU）的增益将为3.1％。

陈智雄表示，两座办公楼地点优越，提供便利交通和设施，而且都取得当地政府的可持续评级。

他也指出，尽管冠病疫情形势持续变化，但澳洲中长期经济基本面良好，外加它摆脱疫情限制后，经济预期复苏，使到澳洲办公楼市场仍具吸引力，现在是信托进入澳洲的好时机。

凯德综合商业信托周五闭市报2.06元，跌1分或0.48％。