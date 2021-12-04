纽约股市首日交易猛跌21％ Grab市值蒸发170亿美元

分析师认为，Grab上市首日暴跌，除了它目前尚未取得盈利，第三季营收同比跌9％等不利因素外，奥密克戎变种病毒扩散和冠病疫情有卷土重来之势，让人担心会打击公司业务发展。

本地私召车服务公司Grab纽约股市首日交易开高走低，从开市时大涨18％，到闭市时猛跌21％，公司市值蒸发了170亿美元（233亿美元）。

这也使得Grab联合创办人兼首席执行官陈炳耀的身家从开市时的超过10亿美元，晋身10亿富翁行列，最终跌至约7亿2500万美元。

分析师认为，Grab上市首日暴跌，除了它目前尚未取得盈利，第三季营收同比跌9％等不利因素外，奥密克戎变种病毒扩散和冠病疫情有卷土重来之势，让人担心会打击公司业务发展。

标普全球评级（S&P Global Ratings）指出，通过业务改善和增长战略，Grab或可在2023年实现运营现金流。不过短期而言，Grab的前景黯淡。

它说：“我们预计Grab公司的信用状况受限，因为它缺少了实现自由现金流和可持续盈利运营的业绩记录。此外，该公司目前仍处于亏损状态。”

穆迪（Moody's）预计Grab的息税折摊前盈利（EBITDA）在2023年之前不会达到收支平衡。这是因为Grab推动金融服务业务的增长计划，将在下来两至三年内，继续削弱它的整体盈利能力。

它也说：“有鉴于Grab的财务政策雄心勃勃，例如它会使用债务来资助持续发展的业务，穆迪也将它纳入高治理风险。”

标普和穆迪给予Grab的评级分别为“B-”和“B2”。

总部位于我国的Grab是通过与特殊目的收购公司（SPAC）Altimeter Growth Corp以400亿美元（547亿新元）合并的方式，于周四（2日）开始在美国纳斯达克股市（Nasdaq）交易。

Grab首日开盘时飙涨18％至13.06美元，但很快就由升转跌，一度暴跌至8.13美元。闭市重挫20.5％，收报8.75美元。

美国周五开盘微升1.94%

公司周五开盘反弹，截至本地时间晚上11时10分每股报8.92美元，起1.94%。

除了Grab外，它的美国同行如优步（Uber）和Lyft过去一周分别下跌3.76％和1.27％，外卖平台DoorDash则跌11.59％。

尽管Grab首日交易表现不佳，它仍为Grab高管创造庞大财富，Grab联合创办人兼首席运营官陈慧玲和总裁马铭宏因Grab的上市，身家分别达到2亿2400万美元和1亿2600万美元。Grab的主要投资者软银拥有18.6％股权，总值约61亿美元，较它从2014年累积投入约30亿美元，多出了一倍。