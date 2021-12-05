联储局偏鹰对收益型投资者有利吗?

投资理财

收益投资变得越来越艰难。利率和债券收益率的趋势长期向下，意味着投资者必须推陈出新，愿意承受更高风险，才能获得接近4％的收益。我们相信联储局偏鹰的立场，会让投资者较易赚取多一点收益。

多元资产债券收益率持续下跌，促使我们在2014年推出多元资产收益配置。我们的目标有两个：就是产生4％至5％的收益率，同时总回报仍然维持正数。总体而言，这是非常成功的，因为以美元计价的配置收益率仍然略高于4％。自推出以来，这个配置的累积回报超过60％。

然而，随着资产价格上涨和收益率下降，要达到这个最低的收益率要求已日益困难。总的来说，正是在这种背景下，我们认为联储局的政策稍微偏鹰是个利好消息。利率上升会导致政府债券的收益率上升，债券价格因而下跌。然而，如果把到期债券的收益再作投资都一并考虑在内，收益率上升就是一把双刃剑。

假设你投资的债券有5％收益率。如果债券收益率上升，债券价格就会下跌。虽然短期账面损失会令你感到痛苦，但令人安慰的是，如果你持有债券至到期日，那么你应该可以取回资金连利息（假设债券没有违约），并可将收益再作投资，收益率会更高，有助你实现长期收益目标。

因此，我们关注多元化收入配置的三个主要领域，这些领域可能在债券收益率上升时表现出色。第一个领域是高息股，尤其是在欧洲。欧洲的股息收益率仍非常吸引，并且高于4％门槛。同时，由于经济复苏强劲，欧洲央行近期对金融业派发股息的监管放宽，以及价值股如能源等可能表现强劲，有机会令资本增值。

其次，在债券方面，我们偏爱收益率较高的债券。虽然它们的估值较高，意味着回报可能接近收益率，但亚洲次投资级债券的价格或许会大幅上升。

最后，我们继续看好具债券与股票特征的混合资产，原因有二：一、与其他信贷资产相比，它们提供的收益率更吸引人；二、混合资产如可转换债券和优先证券一般在利率和收益率上升时表现稳健。

在另类资产中，由于在家工作成为趋势，办公室房地产投资信托基金面对更大的不确定性，尽管优质办公室的供应有限具支持作用。传统零售业务仍然面临压力，电子商贸与数码化的结构性转变，加速了人们对物流和数据中心的需求。因此，我们看好的领域是拥有物流与数据中心资产的房地产投资信托基金，以及可以从周期性复苏中受惠的工业房地产投资信托基金。

（作者是渣打银行财富管理部首席投资总监）