奥密克戎挑起市场神经 比特币遭抛售跌破5万美元

奥密克戎变种毒株迅速传播让全球投资者神经紧绷，对加密货币造成严重抛售压力。比特币上周六下挫超过16％，跌破5万美元关口。

不过，市场人士对比特币的剧烈起伏并不感到意外，加密货币的市值越来越大，跟股市相关性逐渐变高，一旦股市遭遇逆风，不少投资者急于抛售加密货币以规避疫情升温风险。

新加坡国立大学客座教授、原新加坡金融管理局学院院长白士泮接受《联合早报》访问时说：“尽管人们对新变种病毒的影响知之甚少，但根据以前对应变异毒株的经验，市场可能会出现一轮抛售，持有现金是目前的安全之策。”

他也指出，美国联邦储备局加快退出资产购买计划来应对通货膨胀，令资金从风险资产撤出以防万一，促使股票和加密货币等风险资产价格下跌。

辉立证券首席交易员韩巍博士持有相同意见，他认为联储局突然转鹰对作为抗通胀工具的加密货币而言是利空信号。此外，加密货币的市场缺乏监管，容易出现庄家控盘情况，他相信此轮暴跌是“巨鲸在背后操盘，引发中小投资者的爆仓潮。”

彭博社数据显示，作为全球市值最大的加密货币，比特币11月9日涨至今年来最高位6万7734美元，截至昨日傍晚7时报4万9327美元。

另一方面，根据英国《金融时报》报道，加密货币平台Bitget因推广加密货币Army Coin陷入纠纷，该货币将为韩国流行音乐团体防弹少年团（BTS）提供终身财务支持，然而，BTS所属经纪公司早前澄清货币与BTS没有任何关系，并要诉诸法律行动。

新加坡金融管理局（MAS）对此不予置评。总部设在新加坡的Bitget于2018年成立，平台目前已不为本地投资者提供服务。

加密货币在本地又称数码付款代币（digital payment token，简称DPT），所有DPT业者须向当局申请执照。目前仅有三家加密货币货币交易所获得正式执照，然而有70家交易所豁免在执照申请期间继续运营。

据金管局网站显示，Bitget并未在申请执照的公司名单之中。