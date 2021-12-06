海峡时报指数 Straits Times Index

本栏于上周一（11月29日）曾论及这只股票短期回扯或将尝试填补介于3208.13点与3221.52点间缺口，过后当向下填补介于3122.56点与3112.05点及介于3088.70点与3083.88点的缺口。回顾指数自2007年10月的3906.16点下跌以来，A大波已经在2009年3月的1455.47点完成，而B大波又止于2018年5月的3641.65点，因此，目前或许是C大波下跌的开始。见报当天指数跳空下跌至3115.97点，随即将上述第二个缺口的大部分填补，同时又在介于3147.17点与3166.27点间出现缺口。11月30日指数骤然下探3041.29点，瞬间将上述第二及第三个缺口全予填补。12月1日指数回升至3101.52点，同时在介于3045.13点与3041.29点间留下缺口。12月2日指数仅在3100.55点及3065.91点间摆动，3日指数则回扯至3109.64点，估计在未来两三周指数或将回扯填补上述第四个缺口，过后迅速下滑，并在跌穿3023.95的支撑点时出现骤跌；毕竟指数于2020年3月23日下探2208.42点完成了C大波中的第（1）波，过后回扯至今年11月9日的3273.54点为第（2）波。依此类推，指数目前正处于第（3）波跌势。

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