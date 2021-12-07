银行与保险业约三成金融资产 或受气候政策变化影响

初步估计，新加坡的银行和保险业约有30％金融资产可能将受到气候政策变化的影响，但大部分风险不高。

愈来愈多人意识到气候变化对金融系统可能构成风险。全球许多中央银行和监管机构试图更好地了解相关风险性质，并评估对金融稳定的影响。

金管局在本年度《金融稳定评估报告》中特别撰文，初步评估了新加坡的银行和保险业过渡到低碳经济所面临的风险。这也是金管局首次进行有关评估。

金管局采用气候政策相关领域（Climate Policy Relevant Sectors，简称CPRS）的概念来进行评估。此概念根据不同领域的活动和收入，可能因为无序过渡到低碳经济而受影响，提供了分类标准。

可被归类为CPRS领域的包括化石燃料、公用事业、能源密集制造业、住房、交通，以及农业。金融、科学研究与发展，以及其他领域，都是非CPRS领域。

金管局根据银行和保险业提供给不同CPRS领域的贷款和投资，进行风险评估。在银行业方面，金管局同时以每100万元贷款所对应的排放量（emissions per SGD million of loan，简称EML）来进行估计。

基本上，EML愈高的CPRS领域，愈可能受到气候政策变化的影响，例如政府征收碳税，过渡到低碳经济所面临的风险也愈高。

初步估计，2015年至2020年期间，向CPRS领域提供的银行贷款（不包括房屋抵押贷款）的比率一直维持在29％至31％的水平。

不包括房屋抵押贷款、但包括建筑与建设贷款的住房领域占比最高（14％），接着是交通（8％）和能源密集制造业（6％）。

欧洲央行采用类似方式进行的调查发现，同一期间，欧元区银行向CPRS领域提供的总贷款（包括房屋抵押贷款）比率介于32％至38％。

金管局报告指出，本地银行大部分提供给CPRS领域的贷款，所对应的碳排放量都较低，显示银行业因为气候政策变化而必须承受损失的风险也较低。

2015年到2020年，保险业对CPRS领域的投资曝险则稳定维持在32％至33％，其中约三分之二和住房及交通领域有关。

报告说，本次分析是以新加坡的排放量为基础。新加坡作为一个区域金融中心，更全面的评估须考虑到银行和保险公司在不同司法管辖范围内，为各个CPRS领域提供的贷款和投资，以及对应的排放量。