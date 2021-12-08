大型公寓文华园再启动集售程序 能否获八成业主支持分析师看法不一

尽管集售市场又热起来，分析师对文华园新计划能否得到八成业主支持的看法不一，并认为保留价不宜高于30亿元。

之前集体出售计划争取不到至少八成屋主支持以致告吹，马林百列大型公寓文华园（Mandarin Gardens）在相隔两年九个月后，再次酝酿开展集售计划。

尽管集售市场又热起来，但分析师对文华园新计划能否得到八成业主支持的看法不一，并认为保留价不宜高于30亿元。

在上一轮的集售活动中，文华园两次上调保留价，最后的保留价为29亿2700万元。

据《联合早报》了解，该公寓刚在星期天（12月5日）成立了集体出售委员会，将在近期开会选出主席等主要职务。

文华园重新开展集售程序，预料还要一段时日才能得知是否获得至少八成屋主支持和推出招标。文华园上一回从2018年初设立集售委员会至隔年3月宣布计划告吹，历时一年多。

文华园是99年地契项目，建成于1986年，共有1017个单位。根据规定，屋龄在10年以上的项目要集体出售，必须取得至少八成屋主同意。

新加坡国立大学房地产与城市研究院副院长李乃佳博士接受《联合早报》访问时说，除非集售委员会提高叫价，否则要争取八成屋主支持预料将会困难重重。“随着私宅市场呈上扬趋势，现有屋主可能会要求更高收益来购买替代房屋。”

尽管目前的房屋市场对集售有利，但该项目可能仍会陷入两难的局面。

李乃佳表示，一方面，由于发展面积大的地段涉及的风险更大，屋主可能得下调买价来吸引发展商，但另一方面，集售委员会却可能需要提高叫价来争取八成屋主的支持。

房地产分析师王伽胜则认为，与2019年相比，文华园集售委员会这回争取到至少八成屋主支持的胜算较大。

汤东线第二阶段已通车

或对集售更有利

他指出，2017年下半年至2018年上半年，本地掀起集售热潮，可是到了2019年这股热潮已冷却。随着目前集售热潮重返，文华园此时启动集售正是时候。

若冠病变种毒株奥密克戎不严重影响景气，接下来的经济复苏，加上卖方定价更为实际，以及发展商采取谨慎的标地态度，将对集售市场起到扶持作用。

文华园上一轮集售时，汤申—东海岸地铁线（TEL）正处于兴建阶段，该地铁线第二阶段已在今年通车，这也对文华园屋主寻求集售更为有利。

受访分析师也认为，居家办公的趋势自去年疫情暴发以来即持续至今，像文华园这样的大型公寓对发展商来说，或许也增添了卖点。

王伽胜说，我国正准备全面开放，发展商如今“求地若渴”，近期的集售势头将加速发展商的决策过程。那些观察文华园已有一段时期的发展商预料会伺机而动。

集售比自己卖出收益更好

一名不愿透露姓名的第一代屋主（72岁）接受本报访问时对这一次的集售表示看好。他说：“冠病疫情持续两年，许多人可能正面临财务问题，与他们自己出售单位相比，集体出售将让他们获得更好的收益。

“而且，公寓如今越来越陈旧，个别单位和共用设施都可能需要进行更多的维修，居民的花费将更大。”

另一名买入公寓已有五六年的孙姓屋主则对集售抱持中立态度。他最初自住，后来转为出租，公寓地点适中，很容易租出去，让他赚取稳定的租金收入。

他说，若多数屋主支持集售，他也会跟随他们的决定。

两名受访屋主都表态，若保留价过低，他们不会考虑支持集售。不过，若叫价不比之前低太多，他们可以接受。