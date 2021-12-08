低利率政策带动 S-REIT收购总额今年达118亿元

全球经济从冠病疫情复苏及中央银行维持低利率政策，促使新加坡房地产投资信托（S-REIT）加速收购行动，今年来收购总额达118亿元，尤以在疫情期间表现韧性的工业REIT最为积极收购。

新交所数据：今年 共24个S-REIT宣布收购

新加坡交易所（SGX）提供给《联合早报》截至12月3日的数据显示，今年来共有24个S-REIT宣布收购，最大宗收购交易是丰树工业信托（Mapletree Industrial Trust）在5月宣布以13亿2000万美元（约17亿8200万新元）收购美国18个州的29个数据中心。

另外，丰树物流信托（Mapletree Logistic Trust）的收购总额最高，达22亿零910万元。

新交所市场战略师霍维（Geoff Howie）注意到，S-REIT不仅继续寻求与其他信托的合并，也扩大投资的资产类别和投资国家。

新加坡兴业银行分析师维杰（Vijay Natarajan）受访时指出，多项因素推动S-REIT加速收购行动，除了低利率环境及新加坡金融管理局去年宣布将S-REIT的举债顶限调高至50％之外，S-REIT自疫情暴发以来更需分散投资并重新平衡投资组合。

分析师：S-REIT收购 明年料保持今年趋势

他预计，明年S-REIT将保持今年收购趋势，若利率上扬高于市场预期，收购速度及规模届时将减少。若以资产类别来看，物流房地产在今年整体收购总额的占比最大，达21％；其次为办公楼（19％）、数据中心（12％）及商业园（11％）。

为了把握物流、科技、生物医药和生命科学领域的增长机遇，星展集团研究分析师陈伟祥和黎铚湧认为新经济领域依然是工业REIT的收购重心，新经济领域资产在各地资产回报率跟着受压，意味着资产价格提升，即便净营业收入没有增加。

以物流房地产为例，澳大利亚、英国、韩国和欧洲的收益率在4.5％以下，新加坡介于5至6％，相信是因为本地工业房地产的土地租期较短。

陈伟祥和黎铚湧在报告中看好物流业继续受益于强劲的市场需求，资产回报率的压缩将进一步推高信托的净资产值，例如腾飞瑞资（AREIT）在澳洲两个资产的估值在今年3月至9月期间上涨8％。