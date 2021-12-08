丰树物流信托 Mapletree Logistics Trust

本栏于今年9月15日曾论及这只股票当时正处第（IV）波回扯。一旦结束，股价当升逾2.21元以结束第（V）波，同时为一个跌势“斜向交叉”的第（五）点画下句号，才进入中期跌势。当时股价为2.05元左右。9月20日股价上升至2.12元，无奈力不从心，竟于当天以2.08元闭市而成了“转向”信号，23日股价第三度试此价位未果，遂渐渐下滑，更不可能试上述的2.21元的价位了。10月5日股价跳空下试1.96元随即在介于2.01元与2.02元将留下缺口。10月12日股价下跌时1.94元并于该周每周一杆图以“转向”信号完成了一个源自今年8月6日从2.16元下跌以来，一个跌势“斜向交叉”中的第（4）点。10月27日股价回扯至2.03元遂将上述第一个缺口填补。11月1日股价再试2.03元未果，旋于当天以“主要转向”信号结束了第（5）点随即进入跌势。截至12月1日股价已经下探1.85元，短期回扯，股价或将填补介于1.90元与1.91元及介于1.94元与1.95元间的缺口，过后重返跌势，一旦跌穿1.77元的支撑点，当有骤跌。

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