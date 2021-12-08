英兰妮： AMRO应建立可靠可信亚洲观点

英兰妮认为，“亚细安加三”宏观经济研究办公室（AMRO）应该借助它的优势，加深对区域监督的能力，以及对区域特定问题建立深入的专业知识。“同时建立一个亚洲观点，以便在全球讨论中能提出可靠和可信的不同观点。”

“亚细安加三”宏观经济研究办公室（AMRO）应该建立亚洲观点，并成为成员经济体金融和经济事务一把权威的声音。

总理公署部长兼财政部及国家发展部第二部长英兰妮昨天出席了AMRO庆祝成立10周年的活动。她在演讲中为AMRO未来10年的发展提出三项建议。

AMRO由亚细安加三成员于2011年成立，任务是对成员经济体进行宏观经济监督、支持实施多边清迈倡议（Chiang Mai Initiative Multilateralisation，简称CMIM），以及向成员提供技术援助。该组织的14名成员经济体包括亚细安10国、中国大陆、香港、日本和韩国。

英兰妮认为，AMRO应该借助它的优势，加深对区域监督的能力，以及对区域特定问题建立深入的专业知识。“同时建立一个亚洲观点，以便在全球讨论中能提出可靠和可信的不同观点。”她也建议AMRO加强对亚细安加三经济体的政策咨询。在短期内，AMRO可以就成员经济体的冠病援助措施，以及如何以有序和可持续的方式走出这场大流行病，提供建议。

从中长期来看，AMRO可以协助成员经济体抓住气候变化、数码化和全球供应链重组等发展带来的机遇。

另外，英兰妮认为，AMRO可以成为成员经济体和国际货币基金组织（IMF）之间的桥梁。“以它对成员经济体独特的内部情况具有深刻了解，AMRO可以在危机时成为IMF和成员经济体之间的中介，以确保给予适当的政策支持。”

AMRO社长土井俊范（Toshinori Doi）也指出，在过去的10年里，AMRO作为区域独立和值得信赖的政策顾问角色不断增强，协助成员经济体度过了几次外部冲击，例如目前的冠病大流行病。

土井俊范说：“在未来10年里，AMRO的角色将从识别风险和向成员经济体提供政策建议，发展到针对区域至关重要的领域，建立专业能力。”