康福德高企业 ComfortDelgro

本栏于今年4月30日曾论及这只股票当时正处三波回扯的（c）波。截至4月19日股价已经上升至1.84元，因此，向上填补介于1.91元与1.93元的缺口，也就顺理成章。当时股价为1.78元左右。5月3日股价跳空下跌至1.67元，同时在介于1.70元与1.72元间留下缺口。5月17日股价再度试1.54元的价位未果，遂于当天以“转向”信号完成了图中一个跌势“斜向交叉”中的第（二）点；过后回扯至5月31日的1.72元，随即将上述第二个缺口填补。6月2日股价第三度试1.72元未果，旋以“主要转向”信号结束了第（三）点，并以三波缓缓下滑。9月29日股价回落至1.49元旋为第（四）点画下句号。11月9日股价回扯至1.65元，并于当天以“转向”信号完成了第（五）点，遂迅速滑落。截至12月1日股价已经下跌至1.35元。由于上述的（c）波已经在今年4月19日的1.84元的价位完成了，同时也为源自2019年7月10日从2.90元下跌以来的第（2）波回扯画下句号，因此，估计股价已经进入第（3）波下跌走势了。

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