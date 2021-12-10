乌节路永久地契私宅 High Point以5.57亿元卖给香港信德集团

High Point是本月以来第三个成交的集体出售项目，并创下三年多以来的最高单位地价。

本地集体出售市场越来越火热，位于乌节路一带的永久地契私宅项目High Point以5亿5669万元卖给香港信德集团子公司，是本月以来第三个成交的集体出售项目，并创下三年多以来的最高单位地价。

High Point位于伊丽莎白山顶（Mount Elizabeth），是于今年10月推出市场公开招标，要价为5亿5000万元，在竞标下最终以比要价高出169万元的价格成交。若加上7％的额外阳台面积，整体地价相当于容积率每平方英尺2537元，是2018年7月以来的最高单位地价。

负责该项目集售的是第一太平戴维斯（Savills）。该公司投资销售和资本市场副执行董事陈威礽说：“High Point通过竞标过程取得的结果，说明了这地段的独特属性。它是位于伊丽莎白山顶的地段，我们预计由信德发展的新项目，将重新定义新加坡的豪华生活标准。”

High Point于1973年竣工，是一栋楼高22层的住宅建筑，占地面积为4万7606平方英尺，总容积率为2.8。

经市区重建局核实，项目现有的总楼面面积为21万1976平方英尺，该发展基线（development baseline）为21万3383平方英尺。

在发展总蓝图下，信德可将项目地段重新发展成楼高36层、共98个单位的超级豪华项目，每个单位的平均面积约2153平方英尺。

信德是已故澳门赌王何鸿燊创立的企业，目前由他的女儿何超琼主掌。

该公司近期在本地豪宅市场大展拳脚，今年5月推出的柏皓（Park Nova），有一个单位以3444万元或尺价5838元成交。另一个项目“兰心居”（Les Maisons Nassim），8月有一个单位的成交价为3500万元，尺价为5786元。它们都是近期私宅尺价纪录。

本月已有两个成功集售交易

自本月初以来，已有两个成功交易的集售项目，一个是位于丹戎禺（Tanjong Rhu）的乐景园（La Ville），它以1亿5200万元卖给ZACD集团，较要价1亿4800万元高；另一个是建安大厦（Peace Centre）与建安公寓（Peace Mansion）组成的综合项目，它以6亿5000万元成交卖给由集永成（Chip Eng Seng）子公司CEL Development、金成兴控股（KSH Holdings）旗下Ultra Infinity和新海逸集团（SingHaiyi Group）子公司Sing-Haiyi Crystal共组的财团。

获八成业主支持 东陵购物中心要价7.85亿元求售

另一方面，东陵购物中心（Tanglin Shopping Centre）已争取八成业主的支持，将在下月14日公开招标，要价7亿8500万元，相当于每平方英尺容积率2500元。这是它第四次尝试集售。

该项目结合零售和办公空间的永久地契综合项目，总楼面面积为31万3000平方英尺。购物中心第一阶段于1970年建成，楼高12层，是当时本地第二座购物中心，如今可重新发展成楼高20层的建筑。它有170多名业主，最大业主是城市发展（CDL）旗下的千禧国敦酒店集团（Millennium & Copthorne Hotels）。

负责推动这集售项目计划的业主侯麟麌受访时表示，项目自2月启动集售计划，前后花了约九个月才取得八成业主同意，但这主要是因疫情影响取得业主签名的进度，事实上大多业主都支持集售，包括千禧国敦酒店集团。

他说：“虽然不少行业还是受到疫情影响，但我们总是得试试看能否找到买家，毕竟这是第四次集售了，我们还要等多久呢？”