本栏于今年10月13日曾论及这只股票当时正处“右肩”回扯，一旦结束，股价当跌穿位于29.14元的颈线。若以该“头肩形”的高，计自上述的颈线，可测得基本目标为26.55元。当时股价为30.25元左右。见报当天股价骤升至30.56元，同时在介于30.20元与30.13元间留下缺口；次日，股价回调至30.03元，遂将此缺口填补。10月19日股价腾空直试31.22元，接着一路挺升，11月9日股价升试32.68元，旋于当天以“主要转向”信号为一个源自今年9月22日从29.18元上升以来五波中的第（3）波画下句号。11月16日股价下试31.83元，此为第（4）波，11月22日股价上升至32.70元，无奈强弩之末，竟于该周每周一杆图以“主要转向”信号完成第（5）波，过后又于其每月一杆图也已“主要转向”信号进入跌势。11月30日股价一度下探29.87元，由于跌势甚急，造成介于31.25元与31.57元及31.99元与32.11元间出现缺口。12月7日股价回扯至32.11元，遂将上述第二及第三个缺口填补。估计股价一旦跌穿位于29.14元的支撑线，当出现骤跌。

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