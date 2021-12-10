傅海燕：我国未来最大机遇 是以包容方式发展绿色经济

我国未来最大的经济机遇在于以包容的方式发展绿色经济，创造新的就业机会、寻求新的投资，推动产业脱碳，并利用可持续性作为我国企业的竞争优势。

普华永道（PwC）在我国设立的亚太永续发展卓越中心（Asia Pacific Centre of Sustainability Excellence）昨日（12月9日）举行开幕，永续发展与环境部长傅海燕发表主题演讲时提出上述看法。

她指出，虽然冠病大流行打击全球经济和商业，并已改变人们生活、工作和娱乐的方式，但是如果世人没有为气候变化作出应对，人类面临的问题将使冠病大流行造成的影响相形见绌。

傅海燕说：“自独立以来，永续发展一直是新加坡基因（DNA）的一部分。几十年前，我们就清理了我们的河流，并对我们水供的韧性作出投资。我们一直在追求永续发展，在经济增长与环境保护和社会包容之间取得平衡。未来最大的机会在于以包容的方式发展绿色经济，创造新的就业机会，寻求新的投资，使我们的产业脱碳，并利用可持续性作为我们的企业的竞争优势。”

她肯定普华永道在新加坡设立这个卓越中心以及在昨日推出“新加坡低碳网络”（Singapore Low Carbon Network）的举措。作为普华永道全球战略的一部分，它将在五年内投资5000万新元推展这个卓越中心，包括对普华永道的3500人团队进行环境、社会和治理（ESG）方面的技能培训，并将永续发展纳入各个服务部门，以支持客户。