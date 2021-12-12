四大趋势指引淡马锡投资方向

淡马锡的投资理念一直遵循四大长期投资主题，即转型中的经济体、增长中的中产阶级、显著的比较优势和新兴的龙头企业。在这些投资主题下，淡马锡洞悉主要的结构性趋势，探索投资机会。

淡马锡并不是投入资金后坐等回报。无论所投资的是初创企业或是成熟企业，淡马锡作为积极活跃的股东，为不同发展周期的投资组合公司增加或创造价值。



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淡马锡国际副首席执行长谢松辉说，淡马锡的投资趋势指引集团建立前瞻和韧性的投资组合，取得可持续经济增长，并向低碳经济过渡。

今年早些时候，淡马锡加大了对四个大趋势的关注，即数字化进程、可持续的生活、未来新消费，以及更长的寿命。

数码财富管理、植物蛋白质、电子商务，以及传染病免疫方案，这些不同业务之间有何关联？

这都是淡马锡（Temasek）所投资的行业领域，符合淡马锡投资主题下的四大结构性趋势。

淡马锡国际副首席执行长谢松辉接受《联合早报》访问时说，淡马锡的投资趋势指引集团建立前瞻和韧性的投资组合，取得可持续经济增长，并向低碳经济过渡。今年早些时候，淡马锡加大了对四个大趋势的关注，即数字化进程、可持续的生活、未来新消费，以及更长的寿命。

他指出，这四个结构性趋势在各行业加速颠覆，在某些情况下，冠病大流行的冲击更加剧了趋势的发展。“这些趋势从根本上改变我们的生活和工作方式，而且在许多情况下，在生活和工作当中都可以看到这些趋势并存。”

这四个趋势带来的变化和机遇让他产生共鸣，因为这些趋势是全球化的，通过政策、人口结构变化，以及经济周期等，推动社会和经济的发展进步。世界各地都在发生根本性的变化，人口增长、收入分配、科技创新，以及应对气候变化都是这些趋势的关键驱动力。

谢松辉说：“我们追踪这些趋势。随着新的发展和创新科技出现，我们不断审视评估观点。这让我们能够部署资金来推动创新和解决方案，并创造更具韧性的投资组合，使这一代和未来世代受益。”

谢松辉：淡马锡具备长期投资视野，目标是作为资产所有者和跨世代投资者，实现经风险调整后的可持续长期回报。（图／受访者提供）

淡马锡按内在价值测试 及商业原则做投资决定

其中一些趋势正在全球范围内形成，例如更多公司制定可持续发展目标和向净零排放过渡的计划，这有助推动碳减排和可持续方面的创新和投资。

谢松辉说：“淡马锡具备长期投资视野，目标是作为资产所有者和跨世代投资者，实现经风险调整后的可持续长期回报。”

谈到淡马锡如何做出投资决定，他说，淡马锡根据内在价值测试和商业原则做出投资决定，看重的方面包括投资的预期回报，以及它与结构趋势是否一致，是否符合环境、社会和治理（ESG）的框架。

对于每一项投资，淡马锡都会进行自下而上的内在价值测试，根据风险调整后的资金成本来评估预期回报。在风险较高的行业或市场，投资的资金成本较高。淡马锡使用风险调整后的资金成本来规范风险，比较各投资机会之间的相对吸引力。

淡马锡投资组合净值 截至3月底达3810亿元

ESG框架帮助淡马锡在所做的投资和拥有的投资组合中，判断与可持续发展相关的风险和机会。为了在2050年之前实现向净零排放经济的转型，淡马锡使用每吨二氧化碳当量为42美元（约57新元）的碳价格，评估气候变化的影响并指引公司的投资决策。

截至2021年3月底，淡马锡的投资组合净值已经达到2830亿美元（约3810亿新元），在九个国家设立了13个办事处。

区块链和人工智能等技术 带来数码创新催生科技新用途

提到数字化，很多人会联想到科技公司，但谢松辉指出，数字化已渗透到所有领域和公司，涉及跨行业和企业职能的横向机会，以及为特定终端用户和科技推动者开发科技的纵向机会。

谢松辉说，区块链和人工智能等基础技术，以及5G、物联网、先进的机器人科技和自动化等其他进展，带来数码创新，并催生科技的全新用途。“我们也在研究如何加速使用这些技术来帮助企业脱碳，减少商业和增长对气候的影响。”

淡马锡与全球领先的影响力投资公司LeapFrog建立战略伙伴关系，成立全球社会企业投资集团，投资专门应对社会和环境挑战的公司。

淡马锡通过建立人工智能和区块链卓越小组来建立新业务，旨在借助这些科技突破改变各个行业，创造更互联互通的世界，进一步把握数字化浪潮所带来的机遇。

在区块链领域，淡马锡设立了Affinidi，利用区块链科技，创建和分享可移植、安全的数码身份和证书。淡马锡与新加坡金融管理局合作开展乌敏区块链项目（Project Ubin），尝试以安全和可靠的方式实现跨境支付，这促使星展银行和摩根大通成立合资企业Partior，旨在开发全球多币种数码支付网络。淡马锡也与新加坡交易所（SGX）设立Marketnode，建立亚太地区首个端到端数码资产基础设施，初步重点是固定收益领域。

总部位于英国的全球财富管理平台FNZ今年获得淡马锡投资，该平台与全球150多个主要金融机构合作，管理的资产规模达1.5万亿美元，包括来自超过1500万名顾客的储蓄和投资。

FNZ创办人杜赫姆（Adrian Durham）说：“淡马锡长期以来是公司宝贵的合作伙伴，是深思熟虑的投资者，以可持续投资原则为基础，以‘让每一代人都繁荣起来’为宗旨，与我们产生共鸣。我们密切合作，在包括亚洲在内的多个地区进一步发展产品。”

淡马锡投资的四个大趋势：数字化进程、可持续的生活、未来新消费，以及更长的寿命。（早报制图／张进培）

金融机构需加快数字化转型

杜赫姆说，在新科技的推动下，加上大量可投资资产要传承给下一代，人口结构变化，越来越多的监管审查，以及客户行为和期望不断变化，财富管理行业正经历重要的数字化进程。

他发现，人们对通过新的分销渠道提供超个性化解决方案的需求越来越大，这些渠道通常被嵌入到其他非金融产品中。人们还要求以较低成本获得更多的产品选择，并关注ESG投资。金融机构需要加快数字化转型战略，运用新科技如云科技、API、人工智能，以及更好的数据管理工具。

环境问题日益受关注 可持续生活趋势加快步伐

环境问题日益受到关注的同时，可持续生活趋势加快步伐，冠病疫情更是推动了这一发展。

谢松辉指出，可持续的生活关注的不仅仅是替代蛋白质和可再生能源等。它包括向低碳和更可持续经济转型的公司和行业，那些将可持续发展作为商业模式核心的公司。淡马锡在七个关键领域投资于前沿、深层科技和与气候相关的机会，包括废物、水、食品、运输、能源、材料，以及城市发展。

他解释说，随着人口和消费增加，全球需要强大的废物管理战略，提高宜居性和去碳化。在城市化的世界，去碳化必须考虑加快转向清洁交通手段，如引进电动车，让人们从不同的地方通勤。

全球也有必要解决与水有关的问题，确保全球人民都能获得清洁的水源供应。

谢松辉说，为了应对气候变化，全球须着眼于整个农业食品链，生产更多可持续食品来源，来供应给社会不断增长的需求。

淡马锡投资的美国食品科技公司Perfect Day开发通过在微生物群中发酵，而不是从牛奶中提取来生产乳蛋白（包括酪蛋白和乳清）的方法。（图／受访者提供）

淡马锡投资的美国食品科技公司Perfect Day开发了通过在微生物群中发酵，而不是从牛奶中提取来生产乳蛋白（包括酪蛋白和乳清）的方法。

公司国际部高级副总裁布里坦（Alex Brittain）说：“淡马锡是为期最长和最支持我们的投资者之一，2017年投资了我们，领投了A轮融资。”

他指出，全球正处于关键时刻，急需找到方法来满足人口不断增长带来的需求，同时对抗气候变化。公司的蛋白质为这两方面提供了解决方案，它可用于制造乳制品上下游的食品，并大大减少对地球的影响。公司的目标是将更多的产品带到全球各地。

2014年成立的Perfect Day今年9月融资3亿5000万美元，估值约为15亿美元。

消费习惯随科技发展和人口结构转变

科技的发展和人口结构的变化，促使消费习惯转变。

谢松辉说，在成熟的数码基础设施和不断变化的消费者偏好的支持下，Z世代消费者的经济影响力正飞速上升。

谷歌、淡马锡，以及贝恩公司联合发布的第六份电子经济东南报告中提到，自2020年暴发冠病大流行以来，东南亚地区新增了6000万名数码消费者，现有用户也更依赖数码服务，在大多数垂直领域的消费也在增加。

我国网络经济预计增八成

这个趋势继续保持，从2020年开始，每10个新用户中有九个在2021年继续使用数字化产品或服务。新加坡的网络经济预计将增长80%，有潜力从2021年的150亿美元增长到2025年的270亿美元。报告涵盖的东南亚国家，今年都经历强劲的双位数增长。

淡马锡投资的冬海集团就是在三个增长最快的消费互联网领域运营，即数码娱乐、电子商务和数码金融服务，相对应的业务公司是Garena、虾皮和SeaMoney。（档案照片）

淡马锡投资的冬海集团（Sea Limited）就是在三个增长最快的消费互联网领域运营，即数码娱乐、电子商务，以及数码金融服务，相对应的业务公司是Garena、Shopee和SeaMoney。在纽约证券交易所挂牌的冬海集团截至2021年12月8日市值超过1300亿美元。

冬海集团主席兼首席执行官李小冬说：“我们专注为所获服务不足的群体提供服务，连接社区，赋予消费者和企业能力，尤其是那些传统上缺乏科技平台并难以享有科技带来的机会的人。”

他表示，集团一大重点是投资培训和准入计划，帮助社区具备在日益数字化的世界中蓬勃发展所需的工具和资源。例如在新加坡，集团在过去18个月里推出一系列举措，使更多中小企业能够展开线上业务。团队还为电商新手提供额外的培训和支持，帮助他们加快数字化转型。

人类寿命延长 “银发经济”带来商机与解决方案

人类寿命延长，带动需求日益增长。全球人口老龄化的速度前所未有，65岁以上的世界人口比例逐年增加。随着人们获得更好的医疗保健、技术和教育，这一比例预计将继续增加。

谢松辉表示，工作年龄人口的减少，以及特别针对老年人的医疗保健需求的上升，即“银发经济”，产生了很多机会，带来了不少解决方案。这些可以帮助全球人口为更长寿和充实的生活做好准备。

2016年成立的Vir生物科技（Vir Biotechnology）是一家处于商业阶段的免疫学公司，结合免疫学与科技，治疗和预防严重的传染病。公司在纳斯达克交易所挂牌，截至2021年12月8日市值超过50亿美元。

淡马锡于2017年成为Vir生物科技的投资者，参与A轮、B轮融资，以及之后的首次公开售股（IPO）。

公司总裁斯坎戈斯（George Scangos）博士说，公司的第一个商业产品单克隆抗体sotrovimab为抗击冠病大流行做出贡献，这种单克隆抗体在降低高风险、非住院成人和青少年的住院或死亡风险方面，已显示出79%的疗效。它也证明有能力应对德尔塔、德尔塔+和Mu等变异毒株。坎戈斯指出：“冠病从根本上改变了我们的生活，说明我们需要新的解决方案来应对传染病。”

【本系列由淡马锡呈献，四之一】