受疫情煎熬 巴刹可否华丽转型?

疫后的巴刹，设计格局可朝更灵活和有变形空间的方向迈进。除了摊位，也可考虑设直播室、配送中心等设施，以兼顾线上线下的交易。

受疫情影响和人流管控的限制，牛车水年货市场明年可能再度停办，喜欢在人头攒动、熙熙攘攘的年货市场买年货逛花市的人，恐怕又要失望了。

震耳欲聋的咚咚锵新年歌，四处挂满喜气的街头灯饰，才有过年的气氛。吃过年夜饭，一家人到牛车水逛花市，才叫做过年。

无奈疫情反反复复，牛车水的传统年货市场可能改为线上办。

乍听之下，这像是响应政府鼓励中小企业数码化业务的号召，但再想想，许多人买腊肠腊鸭时，都习惯目测肥肉的纹路和瘦肉的色泽，还得近距离嗅嗅那股生晒过的气味，才知腊味的好坏；买柑橘时，总得用手摁摁，看看水分是否饱满、橘皮是否因运输而变形或发霉。对一些人来说，这些年货怎能线上购买？

逛年市除了购年货，更大的意义是要守住传统。因此，线上年货市场还无法完全取代传统年市的体验。

去年，因为疫情关系，牛车水年货市场和全岛许多年货市场无法举办，促使许多线上购物平台乘机抢滩。然而，线上办年货的管道多了，需求相应增加了吗？

购物平台年货商家增数倍线上零售额却仅占约一成

Lazada去年售卖年货的商家数量比前年多三倍，而Shopee更是多了四倍。根据统计数据，今年2月份的零售销售额因为农历年购物而上升5.2%至33亿新元，但当中的线上零售额仅占约一成，同1月份的差不多。

牛车水大厦内不少巴刹摊贩对于不能办年货市场失望之余，都不感意外，因为近两年疫情肆虐，巴刹人流稀疏，很多档口不再营业，或减少营业天数和时间。

疫情冲击传统市场，对湿巴刹的杀伤力甚大。

国家环境局在全岛管理114个巴刹与熟食中心。巴刹在我国扮演的经济角色是满足国人在食物方面的基本需求，也为摊贩提供生计。

数据显示，本地巴刹过去10年减少近800个摊贩，跌幅为12.4%。疫情之前，很多巴刹已面对大型连锁超市及网购平台的左右夹攻，再加上大多数摊贩都是年长一辈，又后继无人，员工也难请，这个行业早已有步入夕阳的迹象。

疫情期间，为了控制巴刹人流，政府采取更严格的管控措施，包括设置临时隔离网和强制推行SafeEntry访客登记。一些上了年纪或行动不便的访客嫌麻烦而却步，造成一些巴刹的生意更受打击。

疫情成为巴刹最大敌人，却也成了超市和线上购物平台的贵人。无可否认，疫情不只狠狠地摧残了巴刹，也大大暴露了这些传统市场营运模式的痛点：供应链没有超市和大卖场的完善、营业时间太短，以及整个行业已显露老态疲态等。

无疑，巴刹的衰败也造就了大型连锁超市和网购平台的盛行。一份调查报告显示，每五个国人中，就有两个上网购买食品杂货。今年6月，超市和大卖场的线上交易就占本地零售业线上交易总额的14.4%，和去年同期相比，高了约一倍。

有些摊贩不甘眼睁睁看着传统市场迅速陷入泥潭中，决意积极扭转劣势，赶上数码列车，利用社交媒体为摊位搞宣传、开直播卖货、拍视频和粉丝互动顺便做促销。有些甚至组织起来，和线上平台合作，或开辟属于自己的线上平台，杀出另一条血路。

最近在评审今年的邻里企业之星奖时，发现许多参赛的企业已走上数码化的道路，及时转型和充分利用数码科技，所以在疫情期间得以如常运营，有些营业额甚至比疫情前还好。

新水小型巴刹就是一个网上卖鱼的成功例子，它在疫情前不久设立网站，刚好在疫情期间派上用场，如今网上的营业额已是实体店的一半。

老板吴添水卖鱼几十年，10年前就意识到转型的重要。儿子加入后，积极协助父亲利用数码科技改变运作方式，通过Instagram、面簿、群发电邮系统等宣传，每周也在YouTube推出与海产品相关的菜肴介绍，疫情期间的网售特别受欢迎。

从在巴刹鱼摊卖鱼到网上卖鱼，新水小型巴刹走出一条创新路。同行发现网上卖鱼行得通，纷纷跟随设立网站，如今已有30个同行这么做。

拯救巴刹行动，从让传统湿巴刹数码化开始。资讯通信媒体发展局推出的“生活数码化，为健康加码”（Stay Healthy, Go Digital）计划，就是以此为出发点，协助摊贩利用自媒体，开直播在网上售卖生鲜果菜。

一些参与计划的摊贩直呼“做直播一点也不难”，只要一台手机和电脑，还可用政府的补贴购买这些产品。尽管这只是第一步，当局还是培养了不少“网红”，疫情期间还掀起一阵网上卖鱼热潮。

湿巴刹进入数码化 接着鼓励摊贩年轻化

传统湿巴刹已进入数码化，接下来是鼓励巴刹摊贩年轻化。

一般巴刹的摊贩，都属中老年一辈。巴刹要在零售业中保有一席之地，就要吸引一些新新人类进驻创业，贩卖一些受年轻人欢迎的食材，让巴刹的产品总类更多元化。疫后的巴刹，设计格局可朝更灵活和有变形空间的方

向迈进。除了摊位，也可考虑设直播室、配送中心等设施，以兼顾线上线下的交易。

我乐见传统湿巴刹玩转互联网。疫情颠覆了传统市场，但也赋予它一个华丽转型的机会。然而，在转型之后是否还能保有它浓浓的人情味、亲切的语言和熟悉的味道，却是一个挑战。