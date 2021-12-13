CP财团：献议收购报业控股两选项总值持续高于吉宝企业

来自 / 联合早报

发布 / 2021年12月13日 5:00 AM

　报业控股接下来将举行协议会议，投票表决吉宝的收购献议。图为报业控股持多数股权的报业控股房地产投资信托在乌节路的购物商场百利宫。（档案照片）
　报业控股接下来将举行协议会议，投票表决吉宝的收购献议。图为报业控股持多数股权的报业控股房地产投资信托在乌节路的购物商场百利宫。（档案照片）

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Cuscaden Peak财团献议收购新加坡报业控股（SPH）的两个选项，献议总值持续高于吉宝企业（Keppel Corp）的献议。

财团昨天（12月12日）发表文告回复新加坡证券投资者协会（SIAS）的提问时指出这一点。

Cuscaden指出，从报业控股与财团在11月15日发布联合文告，前者确认Cuscaden协议更优越起，直至12月10日的最后闭市价，财团献议以每股1.602元现金加上0.782股新加坡报业控股房地产投资信托（SPH REIT）单位收购报业控股的选项，总值都持续高于吉宝的献议。

除了现金加SPH REIT单位，Cuscaden财团也提供每股2.36元现金的选项。吉宝的献议则是每股报业控股股票可获得0.868元现金、0.596吉宝房地产信托单位，以及来自报业控股的0.782SPH REIT单位。

Cuscaden指出，截至12月10日，Cuscaden财团的现金加SPH REIT单位献议总值为2.372元，吉宝献议的总值则为2.324元。

根据文告，财团的每股2.36元现金献议在11月15日至12月10日期间多数时候也都高于吉宝献议的总值。

针对SIAS询问财团会不会给予报业控股股东进一步改善（及最终）的献议，财团回复说，基于新加坡收购与合并准则（Singapore Code on Take-overs and Mergers）的相关条例，它现阶段无法对献议价的调整（如果有）做出评论。

吉宝企业于11月10日调高收购献议价时已确认不会再调高价格。至于Cuscaden在11月15日调高收购献议价时则并未表示这是最终的献议。

吉宝企业（Keppel Corp）献议收购新加坡报业控股（SPH）的决议，在上周四（12月9日）举行特别股东大会，获得吉宝股东98.22％的高票支持。

报业控股下来将举行协议会议，让股东针对吉宝协议进行表决，协议会议日期仍未宣布。报业控股股东必须投票反对吉宝协议，才能针对Cuscaden财团的献议做出表决。

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