CP财团：献议收购报业控股两选项总值持续高于吉宝企业

Cuscaden Peak财团献议收购新加坡报业控股（SPH）的两个选项，献议总值持续高于吉宝企业（Keppel Corp）的献议。

财团昨天（12月12日）发表文告回复新加坡证券投资者协会（SIAS）的提问时指出这一点。

Cuscaden指出，从报业控股与财团在11月15日发布联合文告，前者确认Cuscaden协议更优越起，直至12月10日的最后闭市价，财团献议以每股1.602元现金加上0.782股新加坡报业控股房地产投资信托（SPH REIT）单位收购报业控股的选项，总值都持续高于吉宝的献议。

除了现金加SPH REIT单位，Cuscaden财团也提供每股2.36元现金的选项。吉宝的献议则是每股报业控股股票可获得0.868元现金、0.596吉宝房地产信托单位，以及来自报业控股的0.782SPH REIT单位。

Cuscaden指出，截至12月10日，Cuscaden财团的现金加SPH REIT单位献议总值为2.372元，吉宝献议的总值则为2.324元。

根据文告，财团的每股2.36元现金献议在11月15日至12月10日期间多数时候也都高于吉宝献议的总值。

针对SIAS询问财团会不会给予报业控股股东进一步改善（及最终）的献议，财团回复说，基于新加坡收购与合并准则（Singapore Code on Take-overs and Mergers）的相关条例，它现阶段无法对献议价的调整（如果有）做出评论。

吉宝企业于11月10日调高收购献议价时已确认不会再调高价格。至于Cuscaden在11月15日调高收购献议价时则并未表示这是最终的献议。

吉宝企业（Keppel Corp）献议收购新加坡报业控股（SPH）的决议，在上周四（12月9日）举行特别股东大会，获得吉宝股东98.22％的高票支持。

报业控股下来将举行协议会议，让股东针对吉宝协议进行表决，协议会议日期仍未宣布。报业控股股东必须投票反对吉宝协议，才能针对Cuscaden财团的献议做出表决。