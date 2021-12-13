海峡时报指数 STI

本栏于上周一（6日）曾论及指数在未来两三周指数或将回扯填补介于3147.17点与3166.27点的缺口，过后迅速下滑，并在跌穿3023.95的支撑点时出现骤跌。当时指数为3101.93点左右。见报当天指数上升至3135.65点，由于升势甚急，造成介于3103.96点与3101.93点间出现缺口，次日，指数更上升至3138.41点，12月8日指数进一步上升至3140.75点，不过，却以3129.77的低点闭市，略显疲惫。9日指数腾空上升至3152.34点，随即将上述第一个缺口的一小部分填补，同时在介于3134.40点与3129.77点间留下缺口，10日指数跳空下试3129.25点，遂将此缺口填补，由于跌势甚急，指数同时又在介于3141.85点与3142.45点间留下缺口；回顾指数回扯至今，大致上大于45度角，期间没有明显的波幅，因此有可能形成一个“升锲形”。估计本周指数当尝试完全将上述第一个缺口填补，过后或又以三波走势完成上述的“升锲形”。值得投资者关切的是指数一旦将上述第二个缺口填补后，又无法即刻回升，则指数当重返跌势了，因为第（3）波跌势也可能具五波走势。

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