通胀高企联储局或趋鹰派 本周海指料面对下行压力

市场本周将聚焦美国联邦储备局公开市场委员会（FOMC）会议后的政策声明，但由于美国上周五宣布的通胀创39年新高，提高了市场对联储局明确加速缩表与加息的预期，新加坡股市本周预料面对下跌压力。

投资者对奥密克戎变种毒株的担忧减缓，新加坡海峡时报指数上周起33.68点或1.09%，周五闭市报3135.61点。

泰源私人有限公司技术分析培训主管王彬妮接受《联合早报》访问时指出，美国最新通胀数据呈显著上升趋势，投资者预料会在联储局本周宣布有关缩表和加息的决定前抢先做出反应，本地股市料面对下行压力。

美国上周五发布的11月消费者价格指数（CPI）连续第18个月上涨，同比上扬6.8%，为39年来最高。

海指或下探

3040点中期阻力点位

CMC市场分析师王绥勤受访时说，联储局周二和周三举行的会议将成为市场焦点。若联储局主席鲍威尔这回的语调比之前更加鹰派，本地股市预料将受压，下探自5月14日以来形成的3040点中期阻力点位。

他指出，鲍威尔在11月30日向国会作证时论调转为鹰派，不再形容当前通胀为暂时性，这意味着联储局已打算加快缩减量化宽松进程，并将加息周期提前。

重要经济数据方面，我国将在周三及周五（17日）发布第三季劳动力市场报告及11月非石油国内出口（NODX）数据。

中国周三将发布11月新屋价格、零售销售和制造业产值。至于美国，则将在周三及周四分别发布零售销售和申请首次失业救济金人数等。

个股消息方面，大华银行（UOB）旗下TMRW在印度尼西亚推出电子商务贷款TMRW Pay。

TMRW Pay为当地消费者提供延期支付服务的选择，零利息达90天，并让消费者通过合作伙伴Bhinneka的网站和应用即时获得信贷批准。大华银行上周五跌0.34%，收报26.78元。