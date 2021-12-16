第二房地产 Second Chance Properties

本栏于今年3月17日曾论及这只股票截至2月26日已经上升至0.29元，但是短期内向下填补介于0.255元与0.25元及介于0.205元与0.195元缺口的可能性依然存在。另一方面，由于其“动力”信号随时会穿上“中性线”而带领股价向上填补介于0.31元与0.325元及介于0.40元及0.41元的缺口。当时股价为0.26元左右。见报当天股价仅在0.27元及0.26元间这狭小波幅中摆动，过后渐渐上升。4月28日股价上升至0.295元，次日，股价又试此价位。4月30日股价第三度试此价位未果，遂出现回扯。5月14日股价下试0.27元，过后股价从5月14日至9月16日这期间，也仅在0.285元及0.27元这极小的波幅中摆动。9月24日股价上升至0.30元，10月18日股价继续上升至0.34元，遂将上述第三个缺口填补。10月28日股价上升至0.35元，29日更进一步升试0.365元，并于当天以“转向”信号完成了三波回扯的（A）波；因此，估计股价目前正处（B）波下调，向下填补介于0.285元于0.28元及介于0.255元与0.25元的缺口也就水到渠成了。

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