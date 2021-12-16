韩式超市结合餐馆购物餐饮一手抓

邻里小商店虽然不如大超市般宽敞，货品种类也较少，但胜在亲切友善，充满人情味。

不论是常见的食物或日常用品，还是专门从外国进口的特有产品，都能在小超市找到。

《小超市崛起·市场新势力》系列将带读者进入三家小型超市，了解业者如何应对大型超市和电商带来的竞争。

误打误撞闯入陌生的餐饮和迷你超市领域，来自韩国的前大学讲师在本地自创新业务模式，既让国人浸润于韩国文化，也为来自韩国的游子一解思乡之情。

LNC首席执行官李钟根（58岁）接受《联合早报》访问时透露，他当年也是在机缘巧合下来到新加坡。

2001年，他的姐姐突然提议他到新加坡，在她经营的韩国餐厅工作。

刚听到这个建议时，他感到一阵心慌，因为他从未在餐饮领域工作过。不过，经过一番深思熟虑，他还是决定举家搬来我国。

“这是为了挑战自我，同时也考虑到要给我的子女海外求学的经验。”

李钟根和妻子如今已成为本地永久居民，子女也已长大成人，目前分别是30岁和29岁。

LNC旗下的Lee Mart是他在2015年创立的韩式迷你超市品牌，并将开设第七个店面。超市的独特之处，在于与韩国配菜专卖店“餐餐餐”（Chan Chan Chan）或韩国餐馆Wonderful BapSang相结合，这两个餐饮品牌也是他创立的。

其实，他原本也没想过要经营迷你超市，最初一心只想要扩大姐姐的韩国餐馆生意，却因此开设了10家餐馆和食阁店面。

以优惠价争取更好食材是提高竞争力好方法

随着竞争越来越激烈，他们不得不想方设法降低原料成本。凭借管理餐馆的经验，他意识到“以优惠的价格争取更好的食材”才是提高竞争力的方法。

于是，他们萌生了直接从韩国进口和采用食材的想法。当时，高岛屋也正好提出要他们在国际食品展上进口和销售韩国食品的想法。于是，从那以后，他开始协助姐姐做分销业务，而客户也越来越多。

期间，他想到要引入一些更具韩国特色的产品。当时，韩国配菜文化在我国并不常见，他于是决定把与韩国人分不开的配菜带到本地。

2009年，他在高岛屋正式开设名为“餐餐餐”的配菜专卖店，受到很多客户的喜爱。

之后，随着原料进口生意开始增长，他发现人们对韩国零食、饮料和面条等消费品的需求也很庞大。

为了不让对小包装产品有需求的消费者失望，他有了新的愿景，要将业务发展成为包括经营企业对企业（B2B）、企业对消费者（B2C），以及餐厅的综合食品公司模式。

这么一来，他除了可以继续批量进口，也可以供应给另一组想要购买小包装产品的客户。

回忆这段经历，李钟根说：“我们把握时机，在2015年12月成功在唐城坊开设了第一家Lee Mart，我的梦想也从那里开始，到现在还延续着。”

谈到创业的挑战和障碍，他说：“我来新加坡之前从未在餐饮业工作过。这是我第一次做这些事，只能误打误撞。”

“我甚至不知道该去哪里买货架，该卖些什么货品，顾客想要什么，或者如何设定合理价格。一切都很难判断，现在回想起来，我觉得我那时真的是太勇敢了。”

人生地不熟，来到本地的生活也出现180度的变化。

“当我和妻子从第一家餐馆下班回到家时，常常是午夜时分，孩子们都已经熟睡。看到家人受苦并不好受，尤其是妻子总觉得自己无法好好照顾孩子。

“不过，我们也以此为动力，尽最大努力经营生意，适应在新加坡的陌生生活。”

三年前，由于负担不起高租金，他将Lee Mart在淡滨尼广场的店面歇业。他表示，这对他可说是沉痛的经验，一度担心本地客户是否不喜欢这个迷你超市概念。

不过，他并没有放弃，秉持着“好产品+好价格”是最佳消费者策略的信念，他默默耕耘。

“尽管租金高昂，但考虑到客户的方便，我们仍然选择把其他店面设在购物中心，而不去计较眼前的利润。”

他也重视客户服务，客户对货品不熟悉，他安排更多店员给予援助。

又如，客户到店里找泡菜或大酱汤的原料，店员都会跟他们分享食谱，确保他们不会遗漏任何所需的食材。

他认为，超市结合韩国配菜专卖店和餐馆的概念，是公司一大优势。

“顾客购买他们喜爱的泡菜和配菜，配上杯面和饮料，就完成简单而丰富的一餐。

“他们也在餐厅里享受美食，然后再去迷你超市购买他们喜欢的韩国零食和面条回家。”

尽管创业不易，但经营生意仍让他有满足感。

他犹记得，在开设第一家迷你超市时，许多客户都是到牛车水观光的韩国游客，以及想念家乡的本地韩国人。

“客户的反应，像惊叹‘嘿，新加坡也有韩国超市？’‘哇！我感觉好像回到韩国’，让我感到自豪，也觉得有责任为新加坡引入韩国食品文化，一解像我们这样的韩国游子的思乡之情。”

拟提升自家网站系统 改善线上购物体验

谈到未来计划，李钟根表示，公司在两年前进驻电商平台，近期也在自家网站经营线上业务。尽管业务不错，但还未达到理想成效，公司计划提升系统，让客户更容易在线上购物。

公司这个月也将在汤申大厦迎来第七家超市店面，并正朝着在邻里开店的目标迈进。

他满怀憧憬地说：“从Lee Mart开业到现在已超过七年，我们计划要开得越多越好，30家、70家，甚至更多。”