线上课程需求强劲 提供教育业务转型 商家营收料倍增

随着线上课程的需求增加，教育科技公司Sambaash今年的营收预计增长一倍，接下来几年的营收预期也会翻倍。

Sambaash创立于2008年，一开始为企业提供社交媒体平台，后来逐渐转向活动策划与管理，以及数码营销领域，为客户提供顾客关系管理（CRM）等解决方案。在2019年，公司才走进教育行业，为客户提供用于教育业务转型的云方案。

公司的合作伙伴包括微软（Microsoft）、亚马逊网络服务（Amazon Web Services）和马来西亚电信公司Tekad Communications。其中，公司与伊莎基金会（Isha Foundation）和eduCLaaS合作推出线上心理健康计划，以及数码技能平台。

Sambaash创始人兼首席执行官吉里达尔·纳亚克（Giridhar Nayak）接受《联合早报》访问时说，公司业务分布于新加坡、马来西亚、印度尼西亚、印度和越南。员工人数已从去年4月的16人增加至40人。

纳亚克来自印度班加罗尔（Bengaluru），他在大学毕业后就来到新加坡跟父母同住，并在软件公司SunGard System Access开始他的职业生涯，服务了近13年。在那期间，他结识了Sambaash联合创始人兼执行董事庄秀清。

刚开始时，庄秀清在Sambaash团队里是唯一的女性，也是唯一的华人。然而，她并没有受到太大的文化冲击，因为她之前在SunGard System Access已经有过类似经历，那里大部分的员工来自不同国家，有印度人、菲律宾人和欧洲人等。

然而，Sambaash致力于支持女性劳动力，迈向可持续发展。如今，公司团队有40％是女性。

因为冠病疫情的缘故，学生只能在家里上网课。然而，有不少学生在上网课时不愿打开摄像头，耽误了学习进度，教师的工作负担和压力也变得更大。

纳亚克说，这是因为教育机构在备课和授课方面并没有真正采用混合式学习（Blended Learning）模式。

融入参与互动和回馈元素 提高网上学习效率

他解释，教学大纲是专为课堂环境而设计的，教育机构应该做的是协助教师使用混合式学习技术来重新设计教学大纲，而不是把课程直接带到网络世界。

他说：“如今，不管是受高等教育、职业教育或成人教育的人都已经习惯透过网上学习。然而，我们不可能对着屏幕八个小时。我们须要融入参与、互动和回馈的元素，以及通过实时形式来衡量学生的表现，才能提高网上学习的效率。这就是所谓的混合式学习。”

纳亚克留意到儿子居家学习时，通过Discord和WhatsApp社交网络平台上与朋友聊天及看视频，露出一副对网课不感兴趣的样子，显示师生之间缺乏互动。

为了减轻教师的工作量以及推进数码化转型，他认为教育课程设计团队或许可以跟领先的混合式学习业者合作，一同参与课程设计，以及为教师提供培训。