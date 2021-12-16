额外买方印花税调高5至15个百分点 政府推出新一轮房地产降温措施

在昨天午夜时分宣布的措施中，也包括总偿债比率（TDSR）顶限从收入的60％收紧到55％，以及调低了建屋发展局组屋房贷的贷款与估值比率（LTV），从90％减至85％。不过，通过金融机构取得的组屋房贷的LTV仍维持在75％。

政府昨天（12月15日）深夜宣布推出最新一轮房地产降温措施。

从即日起，购买住宅房地产的额外买方印花税（ABSD）调高5至15个百分点。其中购买第三套房产的新加坡永久居民买家，须支付的ABSD从15％调高至30％，外国买家须支付的ABSD从20％一律调高至30％。至于非个人买家如企业须支付的ABSD，从25％调高至35％。

政府也收紧总偿债比率（TDSR）顶限，规定每月贷款偿债率从不可超过收入的60％，收紧至收入的55％。

政府还调低了建屋发展局组屋房贷的贷款与估值比率（Loan-to-Valuation，简称LTV），从90％减至85％。不过，通过金融机构取得的组屋房贷的LTV仍维持在75％。

财政部、国家发展部和新加坡金融管理局昨天深夜发布联合文告说，除了出台上述降温措施，政府也将增加公共和私人房屋供应，以满足市场需求。

文告指出，政府过去几个季度一直密切关注房地产市场。尽管受到冠病疫情的经济冲击，私人住宅和组屋转售市场一直很活跃。自2020年第一季度以来，私宅价格上涨约9％。组屋转售价经历了六年的下滑后，也大幅回升，自2020年第1季度以来上升了约15％。

它说，虽然房价与收入比率仍然低于历史平均水平，但有明显上升势头。在低利率的环境下，私宅市场和组屋转售市场的交易量也很高。

文告强调，如果不加以控制，房价可能会超过经济基本面，提高接下来破坏市场稳定的修正风险。借贷者也容易受到未来几年利率上升的影响。

三家政府机构指出，私宅措施的调整是为了抑制广泛需求，特别是那些以投资为目的，而非自住而购买房产的人。收紧公共和私宅的融资条件举措，将鼓励更多人买房时采取金融审慎态度。

金管局上周发布的《金融稳定评估》报告显示，以绝对值计算，家庭债务过去一年增加了6.8％。该局在报告中警惕国人，应确保自己有能力承担长期房贷，并在做出庞大开支决定时保持谨慎。

上轮降温措施2018年出台

政府上轮降温措施是在2018年出台，当时这个被分析师形容为“重拳出击”的降温措施中， 除了购买第一套房产的新加坡公民和永久居民，个人买家要缴交的ABSD都上调五个百分点。

相比之下，这轮降温措施的ABSD上调多达15个百分点 ，明显“出拳”更重。

政府上回在傍晚时分宣布降温措施后，楼盘马上出现长长人龙。这次政府选择在午夜宣布降温措施，相信是为了避免类似上回买家抢在措施生效前大排长龙买房的情况重现。

在新措施下，购买第一套房产的新加坡公民和永久居民，须支付的ABSD维持不变，分别为零和5％。

不过购买第二套房产的新加坡公民，须支付的ABSD将从12％调高至17％。购买第三套及更多房产的新加坡公民，以及购买第二套房产的永久居民，须支付的ABSD从15％调高至25％。

若永久居民购买第三套及更多房产，他们须支付的ABSD将从15％调高至30％。外国买家须支付的ABSD一律调高至30％。

政府也将发展商须支付的ABSD，从25％调高至35％。这笔ABSD可在满足印花税规定的条件下，退回给发展商。此外，发展商仍须预先支付一笔5％印花税，而且无法退回。

政府将TDSR顶限从60％收紧到55％的调整，将适用于今天或之后开出选购权书（TOP）的房贷申请和增值抵押贷款（Mortgage Equity Withdrawal Loan）申请。在12月16日前获得房贷的借贷人，不受影响。

为满足住房需求，政府表示接下来会增加组屋和私宅供应，详细情况将于今天稍后发布。