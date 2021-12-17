丰树商业信托 Mapletree Commercial Reit

本栏于今年9月7日曾论及这只股票于7月12日上升至2.21元，无奈功亏一篑，股价竟于该周每周一杆图以“主要转向”信号进入调整。截至9月1日股价已经下跌至2.02元，估计短期回扯或将试2.15元的阻力线后，重返跌势。当时股价为2.08元左右，果然，股价过后于9月9日再度下试2.02元的价位未果，遂转而以三波回扯。9月21日股价终于上升至上述的2.15元价位，9月27日股价升试2.16元，并于该周每周一杆图以“主要转向”信号完成图中的（a）波；10月1日股价下试2.03元，此为（b）波。11月2日股价升试2.20元，并于该周每周一杆图以“主要转向”信号结束了（c）波，旋进入跌势。11月10日股价一度下探2.09元，由于跌势甚骤，造成介于2.16元与2.19元间出现缺口；11月24日股价回扯至2.17元，仅将此缺口的一小部分填补，随后于该周每周一杆图以“转向”信号重返跌势。截至12月3日股价已经下探2.00元，估计股价一旦跌穿1.94元的支撑线，向下填补介于1.85元与1.83元的缺口也就水到渠成了。

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