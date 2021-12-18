叶水福集团与保洁公司 联合推出绿化供应链计划

本地物流公司叶水福集团（YCH Group）与保洁公司（P&G）联合推出绿化供应链计划（Greening the Supply Chain），引领物流业迈向可持续发展。

在绿化供应链计划下，叶水福集团将在供应链和物流方面，采取环保措施和注重可持续的运作方式。集团计划在未来和其他本地及亚太区的合作伙伴推出类似的环保计划。

除了与合作伙伴展开绿化供应链计划，集团也定下在2030年把所有货车改为电动车辆的目标。

叶水福集团执行主席叶进国昨天（12月17日）在“供应链城”（Supply Chain City）举行的推介仪式上致辞时说，高效能、减少废料和可扩大的运作方式，是叶水福集团打造最高效率和生产力物流生态系统的主要基因。

他还说，集团早在2009年便在中国上海建造获得能源与环境设计先锋认证（LEED）的货仓，在印度真奈的货仓则于2010年成为第一座获绿色认证物流的设施，是业界的环保先锋。

保洁公司设在供应链城的新加坡分销中心也在昨天开幕，显示两家公司在绿化供应链方面的努力和承诺。

位于武林道的供应链城采用的环保建筑设计，获得新加坡建设局（BCA）绿色建筑标志白金认证以及美国绿色建筑协会（US Green Building Council）颁发的LEED认证。大楼屋顶也安装了8000个太阳能板供电，为集团节省30％的能源。

人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生昨天在推介仪式上演讲时说：“能把可持续发展融入长期策略的物流公司，将能争取增长机会，并加强业务韧力。不论是储存还是运输，物流价值链的不同部分都能包含绿色解决方案，用来提高生产力并降低碳足迹。”

他也指出，物流业者要转向低碳运作方式，就必须结合新科技和职能培训，确保员工能适应新的工作方式。为了协助本地企业朝往可持续发展，新加坡企业发展局今年推出企业可持续发展计划”（Enterprise Sustainability Programme），为员工提供相关培训和认证。