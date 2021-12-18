Fitch Solutions：本地零售销售或很快突破冠病疫情前水平

本地整体零售销售自今年8月以来明显上升。今年来，零售销售比去年同期增加12％，但仍较2019年或疫情前低6.5％。

新加坡整体零售销售自今年8月以来明显上升，本地零售销售可能很快将突破冠病疫情前的水平。

今年来，本地零售销售比去年同期增加12％，但仍较2019年或疫情前低6.5％。

惠誉（Fitch）旗下的信息服务公司Fitch Solutions指出，新加坡的零售销售增长，在很大程度上和我国实施的限制措施息息相关。

今年10月份的零售销售指数上升到98.5，是冠病大流行病开始以来的最高水平，仅略低于2019年10月的100。

线上零售销售占整体销售的比率迅速扩大。2021年至今，电子商务平均占总零售销售的13.3％，而2020年和2019年则分别为14.4％和6.6％。

在过去的两年里，冠病大流行病及相关限制改变了新加坡消费者的购物方式。超级市场和霸级市场是主要赢家，去年的整体销售已经超越冠病疫情前的水平，今年来也保持同样的强劲势头，比疫情前水平高出28.4％。

同期间，百货商场的零售表现则欠佳，整体销售比2019年的水平低了40.6％。

自疫情开始以来，服装和化妆品是表现最差的消费领域。服装和鞋类销售较2020年高出28.1％，但仍比2019年低26.6％。化妆品、盥洗用品和医疗用品销售也比疫情前的水平低了29.2％。

Fitch Solutions认为，人们减少到办公室上班，社交和旅游的次数也减少，促使消费者只购买必要，和选择价格较低的商品。

外国游客向来是购买较昂贵商品的主力消费群。由于缺乏外国游客，服装和鞋类的销售进一步承压。

耐用品的零售销售在2021年表现良好，超过了疫情之前的水平。更多人在疫情期间留在家中，带动电脑和其他电信设备，以及家具和家庭用品的销售比疫情前高出26.7％和9.7％。

非必需品和奢侈品的复苏情况不一。娱乐产品的销售比2019年高出1.1％，手表和珠宝的销售仍较疫情之前低7.5％。

Fitch Solutions指出，娱乐产品销售增加在很大程度上也是得益于更多人留在家中。本地消费者虽然有一定的可支配支出，来支撑奢侈品销售，但整个行业很大程度上依赖游客消费。

2021年1月至10月，抵达新加坡的游客只有19万6000人次，大大低于2019年同期的1590万人次。中国游客一直是新加坡奢侈品消费的主力，但来自中国的游客数量已经从2019年的390万人次下降到2021年的8万7000人次。