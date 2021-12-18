冠病与国际支付是微型和中小企进军海外主要绊脚石

本地微型和中小企业具有放眼全球的志向，但冠病和国际支付却是它们在海外运营、投资或扩张的主要绊脚石。

Wise Business发布的调查显示，在扩展国际业务时受到阻碍的本地企业高达80%，在全球参与调查的微型和中小企当中占比最高。

支付是这些企业面对的最大挑战，63%表示管理国际支付的成本和复杂性是进军海外或进一步扩展海外业务的主要障碍。

其次是缺乏资金或资源（44%）、进口关税（36%），以及文化或语言方面的考量（32%）。

该调查于今年8月16日至9月21日之间，对全球4835家微型和中小企业进行，本地有508家。

根据定义，微型企业员工人数介于一个至四个，中小企业则介于五个至199个。

调查发现，更令人担忧的是，对于那些已在海外的企业来说，国际支付的挑战更加复杂。

新加坡有最多微型跨国企业（micro-multinationals），占比70%。

不过，当中高达88%的企业表示，与五年前相比，如今经营全球业务更加困难，特别是基于国际支付和与银行往来所带来的挑战（61%）。

其他因素包括关税和税收（40%）以及管理国际供应链的复杂性（25%）。

全球冠病疫情进一步阻碍扩展业务的梦想，60%的微型跨国公司因疫情而不得不取消或推迟全球扩张计划，这在接受调查的国家中最高。

36%微型和中小企业表达要在未来五年内扩展国际业务的雄心，市场包括马来西亚、澳大利亚、中国、印度尼西亚和美国。

可是，国际银行流程所带来的困难，包括管理多种货币、外汇汇率和开设外国银行账户，却造成企业无法充分发挥潜力。

大多数本地微型跨国企业仍然依赖旧式和过时的系统来发送或接收跨境支付。高达83%使用银行转账或卡支付等老方法，其次是PayPal（47%）。

在管理国际支付时，86%本地微型跨国公司表示成本是首要考虑因素，其次是透明度（83%）和便利性（82%）。

调查指出，基于此，科技和数码选项具备协助这些企业简化扩展海外路径的庞大潜力。