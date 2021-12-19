八年投资110亿元 淡马锡助力打造可持续粮食系统

全球面对气候变化、自然环境恶化及人口日益增长等挑战，维持粮食安全和打造可持续发展的粮食生产与生态系统成了当务之急。过去八年，淡马锡投入了逾110 亿元于30 家农业食品科技公司，借助科技建立更坚韧的粮食系统。

全球人口不断增长，加上气候暖化的挑战，维持粮食安全和打造可持续发展的粮食生产与生态系统成了当务之急。自2013年以来，淡马锡投资了30家农业食品科技公司逾80亿美元（约110亿新元），希望借助创新技术，协助建立更坚韧的粮食系统。

与10年前相比，生命科学与农业食品投资占淡马锡投资组合的比率大幅上升，从1％增加到10％。淡马锡全球企业发展副总裁兼新加坡项目协调副总裁杨吉全接受《联合早报》采访时说，淡马锡继续增加在农业食品领域的投资，投资回报具有长期增长潜力，同时为全球社会带来积极影响。

杨吉全指出，气候变化、自然环境恶化和城市人口日益增长，都对亚洲的食品和农业构成了重大挑战。“我们将这些挑战视为机会，投入资本促进整个粮食生态系统的发展。”

淡马锡在全球投资的30家公司，包括发展滴灌、合成生物学、资源密集度较低的垂直耕作等创新农业科技。在新加坡，淡马锡重点投资了发展城市农业和替代蛋白质的公司。

投资公司共同目标 减少农食品业碳足迹

杨吉全说：“虽然我们投资的公司可能都不同，但他们有一个共同目标，即建立一个更有韧性的粮食系统，减少农业食品业的碳足迹。这也和我们对这个领域的长期看法是一致的。”

例如淡马锡投资的Next Gen Foods，是一家位于新加坡的植物蛋白产品制造商。它的首个产品TiNDLE，使用大豆、小麦和葵花籽油等九种天然成份制成鸡肉替代品，所需的土地减少74％，温室气体排放减少88％，用水量减少82％。

另一家获淡马锡投资的成长公司（Growthwell）同样研发替代蛋白，它的专利技术主要从鹰嘴豆提取蛋白质。

成长公司执行董事周志麒受访时指出，从营养学的角度来看，鹰嘴豆拥有人体全部所需的氨基酸。“它也具备非过敏性、非大豆基和无麸质的特质。在西方社会，越来越多消费者因为担心转基因食品而远离大豆。大家都在寻找下一个最好的替代蛋白质。我认为，鹰嘴豆是其中之一。”

成长公司：创造替代蛋白质产品拥护对环境友善饮食习惯

自幼茹素的周志麒也说， 希望创造出足够好的替代蛋白质产品， 鼓励更多人成为弹性素食者（flexitarian），拥护对环境更友善的饮食习惯。

随着亚洲社会日渐富裕，消费者愈来愈重视健康和可持续发展，促使这方面的粮食和食品需求大增。普华永道（PwC）、荷兰合作银行（Rabobank），淡马锡三家机构不久前联合发布的2021年亚洲农业与食品行业挑战（Asia Food Challenge）报告指出，在未来10年，预计需要约1.55万亿美元投资才能满足亚洲消费者的需求。

除了创新食材，淡马锡也意识到在粮食与食品价值链中提升上游生产力和效率的重要性。

淡马锡的投资组合公司翱兰国际（Olam International）在内部孵育的新创事业Jiva，通过数码平台为小农户提供正确和即时的耕作资讯、小额贷款，同时以市场价格收购小农户的农作物，助小农户的收益免受中间人吞噬剥削。

淡马锡全球企业发展副总裁兼新加坡项目协调副总裁杨吉全说，淡马锡继续投资促进整个粮食生态系统的发展。（淡马锡提供）

Jiva 总裁马哈蒂凡（Ramanarayanan Mahadevan）受访时指出，全球5亿2500万名小农户种植了世界上70％的粮食。“如果能解决全球5亿多名小农户所遇到的困难，等于直接解决了粮食安全与生产，以及贫富差距的问题。”

另外，淡马锡投资的以色列公司Rivulis，专注于提升农业灌溉的用水效率。

杨吉全指出，目前粮食生产所排放的温室气体占全球30％。农业食品公司朝更可持续发展的生产，这些投资也有助于淡马锡实现净零排放承诺。

“作为一家公司，我们两年前就实现了碳中和并一直保持着。我们致力于在2030年之前，将投资组合所产生的净碳排放量减少到2010年的一半，并在2050年前实现投资组合净零碳排放。”

个案1：Jiva借助科技提升小农户生活质量

全球5亿2500万名小农户种植了世界上70％的粮食，而他们却是社会收入最低的群体之一。本地新创数码平台Jiva希望改变这一事实，提升小农户的生活质量。

Jiva是由本地上市公司翱兰国际（Olam International）内部孵育的新创事业。

Jiva 总裁马哈蒂凡（Ramanarayanan Mahadevan）接受《联合早报》访问时透露，翱兰国际在几年前已开始思考如何创建能够解决许多棘手问题的新创事业。“这些事业可以借助公司在农业方面的经验或专业知识，利用数码科技来解决可持续发展的挑战。”

马哈蒂凡在翱兰国际有25年资历，对农业价值链的运作有深入了解。他指出，小农户遇到的一些困难，例如产量很低，通常是因为缺乏足够资源与正确知识所造成的。

许多政府和非营利机构一直尝试改善小农户的耕作方式，并提供了不少训练，效果却有限，原因是小农户实际遇到困难时，缺乏可咨询的对象。

平台结合机器学习系统 实时预测农作物生长

Jiva的数码平台结合机器学习（machine learning）系统及卫星数据等科技，可实时预测农作物的生长，

并告诉他们接下来应该采取的行动。这些预测仅针对特定农民，附近的农民因为种子、播种时间和种植地点不同，将得到不同预测。

如果出现农民不熟悉的病虫害，他们可以用手机拍下传送给Jiva，由Jiva的影像辨识功能协助辨认，和提

供适当的解决方法。Jiva也设置了电子商务平台，供小农以合理价格购买所需的农耕用品。缺乏资金的小农同时可以通过Jiva获得小额贷款。

数码平台Jivaa协助印尼种植玉米的小农户提高产量，进而希望改善他们的生活素质。（Jiva提供）

马哈蒂凡以印度尼西亚为例，当地仅大约30％至35％的农民能够获得贷款，但往往要承受很高的利息。他说：“在我们的系统中接近80％到90％的农民有资格得到贷款。这意味着他们从Jiva购买农耕用品，可以选择先买后付。”

为了保护小农户的利益不受中间人吞噬，Jiva以市场价格向小农收购农作物。马哈蒂凡说，Jiva每天根据市价在平台上发布收购价格，小农户可以自行决定是否要以该价格交易。

Jiva目前在印尼已有完整的营运模式，共有5万4000名小农户在该平台登记。Jiva也投入了1400万新元，收购3万5000公吨农作物，并为逾4100名小农户提供了150万新元贷款。

Jiva在印度虽有570万名用户，但现阶段仅针对小农户推出个人化咨询服务。

罗马并非一天造成，马哈蒂凡说，Jiva的模式已在印尼证明可行，接下来就是朝着扩大规模的方向前进。这包括在更多地方以及为更多种植不同农作物的小农户提供服务。

“我们不会只满足于为数万名小农带来改变，我们要为数百万名小农带来实质的改变。我们希望借助科技做到这一点。”

个案2：成长公司研发替代蛋白吸引投资者关注

投资以色列新创公司以取得专利，从事了逾30年素食食品代工的成长公司（Growthwell），积极转型为研发和制造植物替代蛋白的创新公司，并希望不久将来打造出一个人们认可的亚洲品牌。

三四年前趁着休假前往美国，成长公司执行董事周志麒发现，当地食品科技业发展蓬勃，尤其是研发替代蛋白或植物蛋白的新创企业吸引了许多投资者关注，并获得大笔资金。

周志麒回到新加坡之后，向从事了30多年素食食品代工的父亲分享了所见所闻。“我告诉他，农业食品科技才是未来，我们应该投资这方面的专利，深入这个新兴行业的整个价值链。

从事了逾30年素食食品代工的成长公司（Growthwell），积极转型为研发和制造植物替代蛋白的创新公司，并希望不久将来打造出一个人们认可的亚洲品牌。（叶振忠摄）

投资以色列新创公司 为新创技术申请专利

周志麒甚至已有打算投资的目标公司，以取得专利。

这家由一名耶路撒冷希伯来大学（Hebrew University of Jerusalem）教授所成立的新创公司ChickP，使用正在申请专利的技术，从鹰嘴豆提取高达90％的纯蛋白。

成长公司去年4月获得淡马锡领投的800万美元融资，其他投资者包括DSG Consumer Partners、Insignia Ventures Partners、GenesisAlternative Ventures、Brandify和本地知名企业家许文辉。

周志麒接受《联合早报》访问时指出，公司最近已经成功协助ChickP实现量产和商业化。在中国山东，成长公司使用ChickP的专利技术提取鹰嘴豆纯蛋白，接着将纯蛋白粉末运到新加坡，进一步加工。

作为制作食品的原料，公司已经成功销售到澳大利亚和美国。例如有一家美国初创公司使用成长公司提取的鹰嘴豆纯蛋白，制作酸奶。

为进一步开拓潜在市场，周志麒延揽了博西（Manuel Bossi）接任公司首席执行官。博西曾在雀巢（Nestle）、费列罗（Ferrero）和赫尔希（Hershey）等全球知名快速消费品公司任职，负责行销和拓展亚太市场。

博西说，公司已经确认四组潜在客户群。其一是有意拓展替代蛋白产品的传统鱼肉类公司，第二类是制造各种酱汁和调味品的公司，第三类是制作糖果糕点的公司，以及第四类是营养食品公司。

周志麒：公司目标为发展自有品牌

接下来，公司的目标是发展自有品牌。周志麒说，过去即使只是代工，公司仍不断努力改进产品的素质。“我们依旧在这方面努力。更重要的是，我们耕耘亚洲市场数十年，所以了解亚洲人的口味，知道如何使用这些素材烹煮亚洲人喜欢的料理，这也是我们的优势。”

周志麒强调，目前已经取得的技术专利只是一个起步，ChickP的技术平台还可以用来发掘很多潜在的替代蛋白。“我们对未来的愿景不仅仅是成为肉类替代品或海鲜替代品的公司，更希望成为亚洲领先的植物营养公司或食品公司。

【本系列由淡马锡呈现，四之二】