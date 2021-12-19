全球多元资产中配置A股 有助分散风险提高回报

投资全球多元资产组合，关键不仅在于分散投资于不同资产以提高经风险调整回报，也须策略性地持仓部署，从而应对全球经济及货币周期。

不同资产类别具备不同的非系统性回报动力，可以配合全球宏观主题，发挥真正的分散投资作用。中资股、尤其A股在这方面有其吸引力。

中国是全球最大的出口国，也是最大的消费国之一。A股公司80％以上的收入来自境内，因而更大程度上受中国内部经济影响多于全球的增长形势。

虽然国际投资者可以通过多种途径投资A股，但海外投资者占境内股票市场的比重不足10％，即使内地不乏因恪守环境、社会和公司治理（ESG）而具备投资价值的优质企业。

中国的资本账户相对并不开放，使得国内投资者的投资领域相对狭窄，因而受全球风险情绪的影响较少。

再者，预期中美两国将进一步“脱钩”，而中国将越来越倾向自给自足。

随着中国减少对西方的依赖，尤其考虑到目前美国预托证券（ADR）的前景并不明朗，A股市场将有更多内需增长机会。

疫情令中国的经济和政策周期与世界其他地区变得不同步，中国是唯一在2020年实现正增长的主要经济体，也是第一个在今年开始缩减支持政策的经济体，而西方国家则加强货币及财政刺激措施。

中国央行是目前唯一推行“常规”货币政策的主要央行。目前看来，中国似乎会放宽货币及财政政策以支持增长，而美国联邦储备局预计将于今年稍后或明年年初缩减量化宽松规模，两者的方向刚好相反。

以上种种显示，投资中国境内资产可以为全球多元资产组合提供实质性的分散投资效益。

过去五年，MSCI中国A股在岸指数与MSCI全球指数的相关系数只有0.46，远低于新兴市场与成熟市场股票的相关系数0.78。

对于考虑投资A股的全球资产投资者而言，应关注个别公司的基本面实力、在中国国内的增长前景、监管环境变化以及公允价值问题。

不少国际投资者把焦点集中于A股市场极为波动的估值倍数，而忽略其于2008年至2020年间每股盈利(EPS)增长达每年4％至5％，这一增长率与美国股票的同期盈利增长率相当。

今年上半年经济增速已放缓 但按年计算仍高于趋势线

尽管2021年上半年中国的增长速度逐渐放缓，但按年计算仍高于趋势线。根据我们的A股盈利模型，今年的每股盈利增长将达10％至20％，而按照目前已公布的第二季度业绩判断，企业表现有望符合分析师预期。

虽然中国短期经济前景或会面对一定程度的挑战，部分原因是个别省份的一些新增病例，以及一些行业特别是房地产所面临的监管风险，但央行最近出手下调存款准备金率并提供流动性支持。我们预计通过地方政府发债及固定资产投资，经济增长将获得更大支持。

重要的是，内地的核心消费价格通胀仍然非常疲弱，使中国有更大空间调整货币政策。

尽管监管的不确定性会继续影响投资气氛，但政府措施似乎仅针对个别行业，而且符合定期收紧的历史惯例，而非部分投资者所忧虑的那样。

话虽如此，投资者必须留意内地股市及离岸股市的盈利前景分歧正在扩大，与监管相关的不明朗因素打击了以互联网为主的离岸股份，但在岸的信息科技、材料及医疗保健行业前景仍然良好。

今年迄今，MSCI中国A股在岸指数已跑赢MSCI中国A股离岸指数达15％。

经过最近的调整后，A股的股票风险溢价（盈利收益率与政府债券收益率的差距）已回到历史平均水平，令估值远远不及今年年初般高企。

因此，多元资产投资者，尤其是对这个高增长市场配置偏低的投资者，不妨把握此机遇，增持ESG水平高的优质A股。