企业转型奖 欧艾森石油机械设备 借助信息科技提高生产力

22年来，欧艾森石油机械设备有限公司一直都在寻找创新、改进工作流程和产品服务的方法。这家石油和天然气钻井工具和零部件制造商，正迅速适应行业变化和日益数码化的商业环境。他们决定投资更多能提高效率的软件，将现有软件扩展到业务的其他领域，培养一支能够提高生产调度效率的增强型劳动力。

从事这个行业2 2 年以来，欧艾森石油机械设备有限公司（Oilfield Services & Supplies）一直都在寻找创新、改进工作流程和产品服务的方法。

在第二代管理团队的带领下，这家石油和天然气钻井工具和零部件制造商，正迅速适应行业变化和日益数码化的商业环境。

由于石油和天然气行业的性质和冠病疫情的冲击，公司业务发展经理卢裕凯表示，采纳信息科技工具来有效处理业务中断并减轻干扰对企业很重要。

该公司执行董事翁国辉说，公司专注的一方面是重新审视他们的业务流程，看要如何实施自动化解决方案。

卢裕凯说，由于公司正考虑如何应对数码化浪潮，因此他们借此机会去想一想还可以实施哪些措施，来帮助公司提高生产力。

最终，他们决定投资更多能提高效率的软件，将现有软件扩展到业务的其他领域。

卢裕凯解释：“冠病疫情造成社会永久转变，暴露了全球供应链的脆弱性；我们不能仅做表面功夫来回应和适应。我们须要重塑自我，为自己定位，以便在未来更能抵御这类冲击。”

翁国辉透露，欧艾森已开始采纳数据分析软件及重新设计工作，以精简人力及枯燥乏味的流程，目标是培养一支能够提高生产调度效率的增强型劳动力。

欧艾森执行董事翁国辉说，公司已开始采纳数据分析软件及重新设计工作，以精简人力及流程。（图/商业时报提供）

卢裕凯补充：“这对我们来说非常重要，因为我们在产量时高时低的环境中运营，我们并不清楚下一个月工作内容和工作量会是怎样，所以我们需要一个能够更有效地管理的工具。”

翁国辉则说，借助这类科技同时有助于解决许多公司都迫切面对的人力短缺问题。

这个问题已促使管理层思考要如何减少对人力的依赖，同时保持企业生产力，使企业采纳更多科技。

应对未知数

疫情冲击各行各业，包括油气领域。卢裕凯说，欧艾森不仅要考虑如何应对不断变化的防疫限制，油气市场也出现“剧烈震荡”和波动加剧。

他说：“上半年我们没那么忙，但现在到了下半年，我们看到油价上涨，我们急着按时交付工作。”

“采纳数据分析软件对我们来说非常重要，因为在产量时高时低的环境中运营，我们并不清楚下一个月工作内容和工作量会是怎样，所以我们需要一个能够更有效地来管理的工具。”——卢裕凯

他说：“上半年我们没那么忙，但现在到了下半年，我们看到油价上涨，我们急着按时交付工作。”

翁国辉也指出，虽然过去两个月是这一年来最繁忙的时候，但因为边境封锁和防疫限制，造成公司面对人力短缺，因此尤其困难。

欧艾森是今年“50家杰出企业奖”的企业转型奖得主。公司一直都在寻找创新、改进工作流程和产品服务的方法。（图/商业时报提供）

公司不得不在人手不足的情况下应对不确定性，卢裕凯说，这促使他们开始思考未来，并考虑如何更具战略性的应对。

然而，尽管局势无法预测，但卢裕凯和翁国辉都表示，冠病疫情使他们的员工变得更加精通数码科技，并促进了公司内部的沟通。这最终提高了公司内部的生产力。

翁国辉说：“自从疫情暴发以来，我们比之前在办公室时更常开会。这反而改善了沟通，因为人们更愿意分享意见。”

卢裕凯说，员工之间的会议增加，可让他们建立更深的联系。

他补充；“这些定期会议让人们互相汇报他们的团队或部门正在进行的工作，使大家都能了解情况。”

在第二代管理团队的带领下，欧艾森这家石油和天然气钻井工具和零部件制造商，正迅速适应行业变化和日益数码化的商业环境。（图/商业时报提供）

卢裕凯和翁国辉两人也分享，自从疫情暴发，他们最怀念的一件事是能够旅行，并与海外的客户和同事交流。

翁国辉说：“我们过去时常出国去了解我们的员工和新人的情况，但我们已经两年没有这样做了。没有什么比面对面交流更能感受到人情味了。”

增长及多元化计划

欧艾森拥有强大的海外市场，在世界各地都设有工厂，其中今年7月更在印度尼西亚东加里曼丹省城市巴厘巴板（Balikpapan）开设了最新厂房。卢裕凯透露，海外市场的贡献占公司总营收的约六成至七成。

“自从疫情暴发以来，我们比之前在办公室时更常开会。这反而改善了沟通，因为人们更愿意分享他们的意见。”——翁国辉

目前，欧艾森正专注于如何巩固过去两年已涉足的业务和市场，借助其核心竞争力向其他领域多元化发展。（图/商业时报提供）

谈及进军海外市场，翁国辉坦言其中一个最大挑战是了解当地的文化和语言。为了适应差异，他说建立信任的共同点很重要，这样才能减少产生误解。

卢裕凯补充：“我们还须要让他们知道这攸关双方利益，并愿意敞开心扉了解他们的文化和语言。这是关键，以及我们如何妥当处理。”

翁国辉进一步强调，当公司考虑拓展下一个市场时，会考虑的重要因素包括该国的潜力以及市场的现有客户。

欧艾森拥有强大的海外市场，在世界各地都设有工厂。海外市场的贡献占公司总营收的约六成至七成。(图/商业时报提供）

展望未来，卢裕凯透露公司正寻求轻资产的扩张模式，与当初注重重资产的扩张模式截然不同。

他补充：“我们在想要如何利用轻资产模式扩展到中东或非洲，正着手看如何落实，以及我们如何提供价值。”

目前，欧艾森正专注于如何巩固过去两年已涉足的业务和市场，借助他们的核心竞争力向其他领域多元化发展。

卢裕凯说：“我们一直在思考如何更好地创新。我们还希望为那些能满足客户需求的东西申请专利。”

最终，欧艾森的目标是将新加坡作为制造枢纽的成功经验复制到更多据点。

卢裕凯说：“我们在海外的据点已开始成熟，因此我们正规划如何在那些已立足的据点增进实力，成为一家拥有多个制造枢纽的真正跨国企业。”

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