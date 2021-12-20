海峡时报指数 Straits Times Index

本栏于上周一曾预估指数当于该周尝试完全将介于3147.17点与3166.27点的缺口填补，过后或又以三波走势完成上述的“升锲形”。当时指数为3135.61点左右。见报当天指数一度上升至3161.95点，几乎将上述缺口全予填补；无奈力不从心，竟于当天以3119.95点闭市，较前一天闭市的3135.61点来得低，遂成了“主要转向”信号。14日指数下跌至3114.43点，随即将介于3120.44点与3116.32点间的缺口填补。15日指数跳空下试3106.63点，同时在介于3120.55点与3121.09点间留下缺口。16日指数强力回弹至3137.31点，因此，估计指数或许正进入上述的三波走势。依此类推，上述的3161.95点将是（a）波；不过，由于其每周一杆图于上周五(17日)竟以3111.63点闭市，而成了“转向”信号。有鉴于此，投资宜如履薄冰，毕竟指数自今年4月30日的3218.27点上升至11月9日的3273.54点，期间其每周一杆图的“动力”信号却从0.72097，下降至0.07055处，估计一旦穿下“中性线”而进入到负号界域，将带领指数填补介于3023.95点与3013.85点及介于2980.68点与2973.87点间的缺口。

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