腾飞瑞资 Ascendas REIT

本栏于去年5月6日曾论及这只股票短期内或将向下填补介于2.50元与2.46元的缺口。当时股价为3.12元左右。可是股价并没有回扯填补上述缺口，而是以五波继续上升至同年7月30日的3.65元，且于当天以“主要转向”信号完成了一个源自2009年3月10日从0.99元上升以来的第（5）大波，遂出现调整。几经波折，股价终于在今年3月10日下探2.83元，旋于当天以“转向”信号止跌回升，随即以三波回扯。4月29日股价上升至3.15元结束了图中的（A）波，接着迅速下滑。5月14日股价下跌至2 85元，此为（B）波，由于跌势甚骤，造成介于2.97元与3.01元及介于3.05元与3.12元出现缺口；7月29日股价上升至3.15元，遂将此二缺口填补，8月5日股价更升至3.18元，并于当天以“转向”信号完成了（C）波，过后又于其每月一杆图以“转向”信号带领股价下跌。截至11月30日股价已经下试2.92元，估计一旦跌穿2.85元的支撑点，当有骤跌。何况其“动力”信号即将穿下“中性线”，迄时当带领股价进入跌势。

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