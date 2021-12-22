因疫情积压与科技趋势推动 我国风险创投额 大增至225亿元

回顾与展望

根据道衡·德安华数据，今年来我国的私募股权和风险创投进行了303个投资交易，吸引投资总计165亿美元（约225亿新元）。这比去年所吸引的投资52亿美元，高出了两倍以上，交易量也比去年的149个多出约一倍。

去年冠病疫情造成的投资积压需求及宏观科技趋势推动，促使我国风险创投取得巨大增长，所吸引的投资大增两倍以上。

根据道衡·德安华（Duff & Phelps）的最新数据，今年来我国的私募股权（PE）和风险创投(VC）进行了303个投资交易，吸引投资总计165亿美元（约225亿新元）。这比去年所吸引的投资52亿美元，高出了两倍以上，交易量也比去年的149个多出约一倍。

道衡·德安华新加坡董事经理柯普莱克里斯南（Srividya Gopalakrishnan）表示，过去一年，全球各地的创投交易出现巨大增长，部分原因是去年疫情收紧措施造成的投资积压需求，部分原因是如数码化和科技的宏观经济趋势所造成。

她说：“新加坡继续是本区域创投行业的领先者，这也是主要由科技领域所推动，有68％投资来自这个领域。”

新加坡创业及私人资本投资协会（SVCA）执行董事余黛妮接受《联合早报》访问时表示，东南亚创投行业去年大致保持韧性。虽然风险创投交易量去年下跌约12％，但它迅速复苏，并在去年底反弹，总投资额还超越2019年疫情前。这主要是因为风险投资者继续青睐新加坡和东南亚市场，在疫情期间也继续支持他们的投资组合公司，通过额外的融资确保这些起步公司有足够的创业跑道。

她说：“今年风险创投投资势头依然非常强劲，总投资额约为2019年疫情前的三倍，当中几笔完成交易还筹集到超过1亿美元的资金，主要投资领域有金融科技、互联网、数码健康和教育科技（edtech）。”

本地独角兽公司数量

今年创历来新高

今年本地几个瞩目的创投项目包括软银（SoftBank）等投资在教育科技平台Emeritus，投资总值6亿5000万美元；贝莱德（BlackRock）领投的零售科技起步公司Trax，投资总值6亿4000万美元；以及阿里巴巴集团领投的物流公司Ninja Logistics，投资总值5亿7800万美元。

值得一提的是，今年也是本地独角兽企业的大爆发，迎来了约10个融资估值至少10亿美元的独角兽企业，创下历来新高。

本月2日，Grab也通过与特殊目的收购公司（SPAC）以400亿美元（547亿新元）合并的方式，在美国纳斯达克股市（Nasdaq）交易。这是史上最大规模的SPAC交易。

淡马锡旗下创投公司祥峰控股（Vertex Holdings）总裁蔡其乐受访时表示，近年来，在政府支持下，新加坡打造了蓬勃的创业生态圈，逐步巩固它作为东南亚硅谷的地位。

他也说：“新加坡还吸引许多国际科技巨头如谷歌、面簿和亚马逊等，在这里设立区域总部或开展重要业务。这些为本地起步公司提供丰富资源和融资机会，有助于催化起步公司成为独角兽。”

祥峰控股投资公司中，包括Nium和PatSnap这两个独角兽企业，它们估值目前都为10亿美元。

虽然Grab上市至今的股价表现不佳，上市交易首日股价即跌了逾五分之一，至今跌了33％至7.3美元的水平，但贝恩公司（Bain）私募股权合伙人阿克塔（Usman Akhtar）不认为这会影响投资者对新加坡起步公司的兴趣。

他表示，Grab上市是新加坡创投圈的大事，证明新加坡起步公司有能力发展为庞大的美国上市公司。

展望未来，他预计投资者关注这区域投资机会，明年新加坡创投业延续强劲增长势头，并且会有更多起步公司成功上市。