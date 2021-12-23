吉宝八周限制条款失效 报业控股或同一天举行 两收购方协议会议

证券业理事会（Securities Industry Council）已裁决，新加坡报业控股（SPH）和吉宝企业（Keppel Corp）执行协议中的八周限制条款无效，即报业控股无须受到“不得在召开吉宝协议会议后的八周内举行另一场协议会议”的限制。

这也意味着报业控股有可能如Cuscaden Peak财团先前所建议的，在同一天举行吉宝和Cuscaden Peak财团的协议会议，让股东针对这两个竞购方的收购献议进行表决。

报业控股昨晚发布的文告说，它将着手准备关于Cuscaden Peak财团协议会议的相关文件，并寻求监管机构和法院的批准，以便在合理可行的情况下尽快召开协议会议。

报业控股独立董事继续初步建议股东接受Cuscaden Peak财团的献议，对吉宝企业的献议投反对票。

吉宝企业与旅店置业老板王明星牵头的Cuscaden Peak财团正竞购报业控股非媒体业务，目前处于短兵相接的阶段。

吉宝企业之前强调它能比Cuscaden Peak财团更快地完成交易，让报业控股股东能更快地收到现金和股票分配，因为根据它与报业控股签订的执行协议，报业控股不得在召开吉宝协议会议后的八周内，举行另一场协议会议让股东表决是否接受财团的收购献议。

报业控股昨晚在文告中说，它已接获证券业理事会通知，吉宝协议的相关限制条款无效。

有鉴于此，报业控股如今不再受八周限制，可以就Cuscaden Peak财团的收购献议，迅速召开另一场协议会议，甚至同一天举行两场会议，让股东表决要接受吉宝或财团的收购献议。

吉宝的献议为每股报业控股股票可获得0.868元现金，加上0.596个Keppel REIT单位和来自报业控股的0.782个SPH REIT单位，按11月9日的股价计算，每股收购价为2.351元。

Cuscaden Peak财团的献议为每股现金2.36元，或每股1.602元现金，加上0.782个SPH REIT单位，按11月12日闭市价计算，每股收购价为2.40元。

报业控股昨天闭市报2.34元，起2分或0.86％；吉宝企业闭市报5.08元，跌3分或0.59％。