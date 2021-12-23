云顶新加坡 Genting Singapore

本栏于今年10月9日曾论及这只股票短期回扯，充其量也只能填补介于0.80元与0.805元间的缺口，过后重返跌势。当时股价为0.73元左右。10月11日股价跳空上升至0.77元，随即在介于0.735元与0.725元间留下缺口。10月18日股价终于上升至0.805元，遂将上述缺口填补，同时完成了图中的（a）波，过后回扯至10月26日的0.77元，此为（b）波。11月16日股价上升至0.845元，并于该月每月一杆图以“转向”信号结束了（c）波，旋迅速滑落。12月3日股价下探0.74元，随即于当天以“主要转向”信号止跌回升。由于跌势甚急，造成介于0.825元与0.83元间出现缺口，短期回扯股价当填补此缺口。由于股价自去年3月19日下试0.51元后，渐渐形成一个升势“斜向交叉”。同年6月4日股价升试0.84元，且于当天以“主要转向”信号完成了第（二）点。今年3月18日股价上升至0.955元，此为第（四）点，10月1日股价下试0.71元完成了图中的第（五）点。因此，只要位于0.635元的支撑点能坚守，股价可能升逾0.955元的价位。

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