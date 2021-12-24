今年25个抵押逼售房地产拍卖 数额达6387万余元远高于去年

尽管政府一再延长贷款纾困措施，但一些屋主和业主仍受到冠病疫情的冲击，今年敲锤成交的抵押逼售房地产共有25个，达到6387万余元，远高于去年的2363万余元。

至于今年全年房地产拍卖市场的成交总额为1亿2295万元，同比上扬53%。

分析师看好明年拍卖市场的表现，但预料最新一轮的降温措施，将使得买家在未来几个月采取观望态度。

根据房屋经纪公司SRI整理给《联合早报》的数据，今年共有25个抵押逼售（mortgagee sale）的房地产在拍卖会上成交，高于去年的15个。

至于今年全年在拍卖市场推出的房地产总数，共有627个，高于去年全年的495个。

戴玉祥产业（Edmund Tie）提供的数据显示，整体拍卖市场敲锤成交的房地产共有51个。

SRI执行合伙人莫思思指出，值得注意的是，在25个成交的抵押逼售房地产当中，22个首次在拍卖会上亮相就找到买主，总值5903万元，占抵押逼售成交总额的92.4%。

“这显示买家和投资者都更加主动，决心要买下这些房地产。”

全年成交的抵押逼售房地产当中，住宅有15个，工业房地产六个，商业房地产一个，零售房地产三个。

根据成交额，在各类成功抵押逼售的房地产中，住宅的占比也最大，成交额为4253万元，占总额的66.6%。其次是工业和商业房地产，成交额分别占15.29%和15.50%。

戴玉祥产业拍卖与销售总监陈紫萍受访时说，由于冠病疫情尤其是在阻断措施期间看房活动受到限制，去年的拍卖活动陷入历来的低潮。

金融管理局为受到影响的个人和企业推出暂缓偿还贷款的计划，也使得去年被抵押逼售的房地产数量减少。

不过陈紫萍指出，冠病疫情对失业率造成影响，许多个人和企业到今年开始感受到冠病的冲击，因此造成抵押逼售稍微增加。

整体拍卖和抵押逼售市场在今年第二季和第三季大增，但随着进入年底节庆时期，市场再次沉静下来。

莫思思说，本地今年全年无阻地进行了拍卖活动，而去年则受到包括阻断措施在内的因素影响，有半年无法进行实体拍卖活动。

“随着拍卖活动恢复，之前被抑制的需求也促使拍卖会的成功交易增加。”

此外，她认为，私宅价格走高，也给非住宅房地产带来溢出效应。由于买家不必担心购买商业房地产须支付高昂的额外买方印花税（ABSD）和卖方印花税（SSD），因此也转向这类房地产。

抵押逼售市场不乏大削价出售住宅

另一方面，今年的抵押逼售市场也不乏大削价出售的住宅。

位于经禧路一带Vida的16楼单位，以176万敲锤成交，比当初的买价低了28.8%。

那森山8号的一个一楼单位，以910万元成交，也比屋主近11年前支付的价格低了25.4%。

展望来年，陈紫萍预料，随着政府推出新一轮降温措施，一些买家在未来几个月料采取观望态度。

莫思思指出，政府暂缓偿还贷款的措施不再延长，加上新降温措施，预料会有更多较高价的房地产尤其是豪宅遭抵押逼售。