连涨两个月 我国11月制造业产值上扬14.6％

经济发展局发布的最新数据显示，若不包括具波动性的生物医药制造，11月份的产值同比增长12.4％。环比来看，经季节性调整，11月份的制造业产值增加2.3％。不包括生物医药制造的产值则上升2.7％。在各领域中，交通工程业的产值增幅最强劲，同比上扬31.2％。

在各领域产量增长推动下，我国制造业产值连续第二个月上扬，11月份扩张14.6％。

新加坡经济发展局昨天（12月24日）发布的最新数据显示，若不包括具波动性的生物医药制造，11月份的产值同比增长12.4％。环比来看，经季节性调整，11月份的制造业产值增加2.3％。不包括生物医药制造的产值则上升2.7％。

我国制造业产值9月下跌2.1％，结束连续10个月扩张的势头，但之后出现反弹，10月份增长17％。以三个月的移动平均值来看，11月份的制造业产值同比上扬9.1％。

大华银行经济师颜圣充在最新报告中指出，11月份的制造业产值超出预期，市场原本预测会增长13.7％。由于今年首11个月的产值表现强劲，银行上调今年全年的制造业增长预测，从11.5％增至12.5％。

分析师：明年有望维持涨势

颜圣充说，全球贸易活动明年预计会维持在高水平，即便今年的比较基础高，明年仍有望维持涨势，全年平均增长4％。他说：“尽管存在风险，但全球经济复苏步伐持续，加上全球贸易活动强劲以及我国主要贸易伙伴的冠病接种率更高，这些因素将在新的一年里推动我国增长。”

在各领域中，交通工程业的产值增幅最强劲，同比上扬31.2％。其中，由于保养、维修和翻修（MRO）需求更高，宇航领域的产值大增47.1％。这个领域在一年前受到国际旅游业实施防疫限制的严重打击。

此外，由于去年的比较基础较低，海事与岸外工程领域的产值在造船和维修活动增加的带动下扩张34％。今年首11个月，交通工程业的产值已上涨了10.7％。

生物医药制造业在11月份扩张20.1％，其中，活跃药剂成分产量提高推动药剂领域上升31.2％。医疗科技领域则因为医疗器材的出小标：需求下降而萎缩13.1％。

电子业的产值同比增长10.2％，首11个月取得16.5％的增幅。

精密工程业也取得更高的生产水平，同比增加13.7％。一般制造业和化学业的产值则分别上涨8.8％和8.5％。

联昌银行经济师宋生文接受《联合早报》访问时说：“在去年比较基础高的情况下，本地制造业上个月还可以取得不错增长，显示我国以出口为导向的制造业仍然具韧性。”

我国去年11月份的制造业产值同比上涨高达19.4％。

宋生文认为，只要我国维持经济重启步伐，商业活动保持活跃，接下来的制造业产值应该会继续扩张。他也提醒，奥密克戎变种毒株给疫情带来不确定性，我国经济复苏之际仍存在风险。