雅诗阁信托 Ascott Trust

本栏于今年10月7日曾论及这只股票短期回扯，或将尝试填补介于0.995元与1.04元的缺口，过后再向下填补介于0.90元与0.87元的缺口；最终当穿下0.81元的支撑线而出现骤跌。当时股价为0.92元左右。10月11日股价跳空直试1.01元，随即将上述第一个缺口的一部分填补，10月21日股价更进一步上升至1.04元，遂将此缺口全予填补。股价过后再接再厉上升至11月1日的1.06元，11月9日更升试1.10元，次日，再试此价位未果，旋于当天以“转向”信号进入跌势，过后又于该月每月一杆图以“转向”信号为一个源自今年元月15日从1.14元下跌以来，所形成一个跌势“斜向交叉”的第（五）点。回顾股价于今年2月22日的0.97元完成图中的第（二）点后，立即回扯至3月11日的1.14元，此为第（三）点。接着经过三波反复下滑至10月6日的0.915元，且于每周一杆图以“转向”信号结束了第（四）点。依此类推，若以图中的第（三）与第（四）点的价差，计自第（五）点，可测得基本目标为0.875元。

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