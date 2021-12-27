海峡时报指数 STI

本栏于上周一（20日）曾论及指数由于其每周一杆图的“动力”信号已经下降至0.07055处，估计一旦穿下“中性线”而进入到负号界域，将带领指数填补介于3023.95点与3013.85点及介于2980.68点与2973.87点间的缺口。当时指数为3111.63点左右。见报当天指数跳空下试3068.21点，由于跌势甚急，造成介于3098.49点与3111.63点间留下缺口。12月21日指数尝试回升，可惜仅上升至3101.75点，填补了上述第三个缺口的一部分；由于升势甚骤，造成介于3079.34点与3072.97点间留下缺口。22日指数一度下试3078.71点，又将上述第四个缺口的一小部分填补。12月23日指数又跳空升至3104.18点，进一步将上述第三个缺口的一部分填补，同时也在介于3090.25点与3087.51点间留下缺口，截至24日指数已经上升至3110.76点，几乎将上述第三个缺口全予填补。若以上周一曾提及位于3161,95点的价位为（a）波，那么，上述12月20日的3068.21点就成为（b）波。依此类推，指数可能在本周继续向上回扯，至于指数最终能否升逾3161.95点以完成（c）波，这就难以逆料了。

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