上半年近1万4000家逼近去年总数 获政府资助转型企业今年明显增加

据企发局数据显示，当局去年全年资助约1万5000个企业转型，而单是今年上半年获得援助的企业已相当接近这个数量，意味着今年全年的总数有望超越去年。

回顾与展望

冠病疫情加速商业转型，加入转型行列的本地企业今年明显增加，单是上半年获得政府扶持的企业就接近1万4000个，逼近去年全年的总数。

新加坡企业发展局提供给《联合早报》的数据显示，当局去年全年资助约1万5000个企业转型，而单是今年上半年获得援助的企业已相当接近这个数量，意味着今年全年的总数有望超越去年。

企发局将在明年初发表的2021年度报告中公布完整的数据。根据2020年度报告，相较于前一年，当局去年扶持的企业数量同比增加54％，预料为我国经济带来184亿元的附加值。

船舶供应商Con-Lash Supplies是其中一个在疫情期间积极转型的企业。身为家族第二代的黄韵珊（37岁）受访时透露，自去年起，国际海上贸易量下跌等因素导致营业额下滑20％。公司在这期间寻求政府援助，通过提升能力和数码化缓解疫情造成的冲击。

黄韵珊说：“在营运方面，我们必须重新设计工作流程以配合防疫限制措施。庆幸的是，我们推动数码化的进程来得正是时候，在过渡期给予支持。例如，当居家办公成为默认模式，自动化机器人流程让多个原本依靠人力的资料输入程序自动化，把所需时间从两个小时大减至半个小时。我们因此可以重新培训员工，调动他们从事更高价值的工作。”

这家公司分两个阶段推动数码转型，它将在今年底完成提升企业资源规划系统和实施自动化机器人流程的项目，明年进一步打造智能仓库。这两个阶段的总费用预计多达130万元，目前第一个阶段获得政府大力资助。

本地企业转型意识

这两年愈加强烈

本地企业的转型意识在这两年愈加强烈。政府于2017年推出中小企业数码化计划（SME Go Digital）至今，有7万8000多家中小企业加入，其中超过一半的中小企业，即4万家是在去年加入，这包括3万家使用专门针对冠病冲击的数码解决方案。

企发局执行董事与首席运营官萧振祥指出，许多本地公司在疫情期间步伐放慢之际推动转型，它们在数码、创新和可持续发展方面建立新技能，同时做好进军新海外市场的准备。

他说：“在经济复苏的当儿，这些努力将让它们以更强劲的姿态去追求增长、竞争和掌握新机遇。企发局将继续在本地企业转型的进程上与它们合作。”

环通物流集团（Pacific Logistics Group）则在疫情期间提升仓库管理能力和开拓端到端的食品物流服务。例如，它利用现有温度受控制的交通和存储设施来运输乳制品等易腐烂食物。

集团创始人兼董事长林世福（51岁）指出，疫情从多方面阻断供应链的运作，而苏伊士运河早前堵死更是加剧了情况。由于传统运输服务行业遭受严重打击，集团不得不改变策略，专注于其他物流领域。

集团在多个改进项目上获得政府津贴，包括综合交通和仓库管理系统。这些措施有助于降低成本、简化营运流程，以及探索新商机。

此外，集团正展开海外扩充计划，尤其看好老挝市场。随着中国和老挝铁路开通，集团将加强区域网络的衔接性，志在成为连接欧洲、中国和亚细安区域的物流伙伴。