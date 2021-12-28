凯德中国信托 Capitaland China Trust

本栏于今年9月17日曾论及这只股票短期回扯有限，股价一旦跌穿位于1.155元的支撑点，则向下填补介于0.995元与0.98元的缺口当无悬念。当时股价为1.27元左右。果然，股价过后渐渐滑落，9月20日股价下试1.24元，23日股价一度回扯至1.29元，无奈仅是昙花一现，接着才继续下滑至10月13日的1.19元。15日股价尝试回扯至1.28元，可惜功亏一篑，19日竟跳空而下，直试1.22元，由于跌势特急，造成介于1.24元与1.25元间出现缺口。11月11日股价下跌至1.18元，并于当天以“转向”信号止跌回升。11月15日股价上升至1.22元，过后又四度升试此价位未果；11月25日股价再试1.22元后，重返跌势。截至12月2日股价已经下试1.15元了。由于股价自2013年2月18日升试1.77元，且于当天以“主要转向”信号完成了B大波。估计C大波又具五波走势，而去年9月22日的1.095元为股价自同年3月19日从1.05元进入第（4）波三波回扯中的（B）波；估计一旦穿下1.095元的支撑点，向下填补介于1.065元与1.055元及上述第一个缺口也就理所当然。

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