市场开始向好带动创业 新商业实体今年首11个月同比增加

今年1月至11月成立的新商业实体共有6万零326个，同比增加约4％，终止营业的商业实体则共4万5303个。商业实体涵盖独资企业、合伙企业、有限责任合伙企业、本地和外国公司等。

商业前景好转带动创业，今年首11个月成立的新商业实体比去年同期多，这个趋势预计会在明年持续。

会计与企业管制局（ACRA）的数据显示，今年1月至11月成立的新商业实体共有6万零326个，比去年同期的5万8075个增加约4％。今年至今的数量相当接近去年全年的6万3480个。

商业实体涵盖独资企业、合伙企业、有限责任合伙企业、本地和外国公司等。

至于企业关闭的情况，今年首11个月终止营业的商业实体共4万5303个，比去年全年的4万3335个来得多。

星展集团经济师谢光威接受《联合早报》访问时指出，冠病对不同领域的企业造成不同程度的影响，在带来挑战之际也造就商机，因此许多新公司成立的同时，也有不少撑不住而关闭。

谢光威说：“疫情持续了两年，这期间有的看准新商机，尤其是数码解决方案相关的机遇，有的受到防疫安全措施的冲击。随着我国疫苗接种率提高，以及奥密克戎不会那么致命的信息释出，我相信接下来的趋势将更为明显，无论是新商业实体成立或是关闭的情况都会改善。”

专业服务领域创业最积极

零售贸易和餐饮服务放缓

在各行业中，专业服务领域的创业情况最佳，今年首11个月中有最多新商家成立。受疫情冲击相当大的零售贸易和餐饮服务领域的创业情况则放缓。

大华银行经济师颜圣充指出，专业服务领域包括了工程服务、咨询、会计、法律、建筑和广告等，这些行业有最多新公司成立，显示它们是整体商业环境复苏中的获益者。另一方面，旅客重返我国的步伐缓慢，酒店和旅游相关领域的前景依旧趋软，零售贸易和餐饮服务业的新公司数目因此下降。

颜圣充同样对明年的商业前景感到乐观。全球贸易进一步复苏，加上主要贸易伙伴尤其是亚细安国家成功把冠病转为地方性流行病，都将推动我国经济增长。

不过，颜圣充提醒，尽管前景显得正面，冠病风险依旧存在，尤其是奥密克戎病毒迅速传播将给经济增长带来不稳定性。

我国经济正处于成熟增长周期的尾端，经济增长已放缓，设立新企业的步伐变得缓慢，全年总数从2014年的超过7万7000多个，减至2019年的6万1000多个，去年微增至6万3000多个。

新加坡工商联合总会（SBF）本月初发布的最新调查显示，尽管冠病疫情持续带来挑战，但与去年相比，本地企业如今更感到乐观，近半数预计商业和经济环境在未来12个月将改善；近八成企业有信心在未来12个月持续商业运作。

工商联合总会执行总裁蓝一洋预计来年将有更多新公司成立，以把握新涌现的机会，新增商家比关闭更多的情况将持续。

蓝一洋说：“冠病相关政府援助计划在保住工作和企业能力方面起了作用，有助于它们克服冠病造成的冲击。企业意识到这些援助计划不可能无限期继续，它们必须推动商业转型、提升工作队伍能力和扩充市场才能越战越勇。”

工商联合总会的中小企业商务委员会已就明年的预算案提出16项建议，以应对企业复苏的近期挑战和把握未来增长的新机遇。