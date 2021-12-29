今年店屋交易额同比增逾八成 创16年来新高

回顾与展望

本地店屋稀少且具增值潜能，受国内外投资者追捧，今年来店屋交易额比去年全年增加逾八成，创下2005年以来最高纪录。

分析师认为，我国出台房地产降温措施后，买家会把投资目光投向商业房地产，如商业店屋。这是因为商业店屋不受额外买方印花税（ABSD）调高的影响，而且店屋买家一般是收入高的投资者，总偿债率（TDSR）顶限收紧对他们的影响预计不大。

由于店屋买气依然强劲，市场预测明年的平均价格可上涨约5％。

世邦魏理仕（CBRE）整理市区重建局房地产资讯系统（Realis）的数据显示，截至本月6日，今年来的店屋交易额为16亿6500万元，比去年全年增加了82.4％或7亿5200万元，这也是自2005年以来的最高纪录。

博纳产业研究（PropNex Research）指出，今年首11个月共完成222宗交易，比去年全年多77宗，甚至超过2013年以来的全年水平。今年来，位于第八邮区的惹兰勿刹（Jalan Besar）交易最活跃，完成66宗交易。其次是第二邮区（34宗）以及第一邮区（31宗）。

今年来平均尺价涨逾25％

莱坊投资与资本市场部执行董事蔡竺樾认为，店屋具资本增值潜能的卖点吸引了不少买家的目光。永久地契和租赁地契店屋的平均尺价在今年首11个月，分别同比上扬25.5％和29％。

第一太平戴维斯投资销售和资本市场总监叶慧宜说：“通过展开资产提升计划（AEI），如重新配置内部空间以及重新调整租户组合，买家将有机会释放店屋的价值。”买家也可灵活地使用空间，但必须经过当局批准。

例如，以3500万元成交的滩南路（South Beach Road）202号和204号两间毗连店屋，底层用作零售用途，楼上则用来经营酒店。

博纳高级小组区域总监陈家平认为，我国出台房地产降温措施后，投资者将会把目光投向商业房地产，如办公楼和店屋。“12月16日宣布新一轮的降温措施后不久，我们就接到了几个买家的询问，并完成了几宗店屋的交易。”他认为，明年店屋市场的需求肯定会增加，因为商业店屋的买家无须支付额外买方印花税（ABSD）。再来，店屋买家一般是高收入的投资者，应该不会受到总偿债率（TDSR）顶限收紧至55％的太大影响。

分析师：价格明年或涨5％

世邦魏理仕（CBRE）资本市场高级董事利伟强指出，对外国投资者以及拥有好几个私宅的本地投资者来说，商业店屋将更具吸引力。部分划为住宅用途的店屋则会受到降温措施的影响。

不过，蔡竺樾提醒，位置优越的保留店屋的价格通常比私宅高。中央商业区的保留店屋价格超过1000万元，城市边缘为400万元至500万元。

利伟强说：“店屋买气强劲，卖家要么继续持有资产，要么提高店屋售价。因此，店屋的平均价格预计在明年上涨约5％。”

利伟强和陈家平都预计明年的店屋交易量持平。陈家平认为整体的交易额可能会减少，因为中央商业区的店屋供应紧张，这一区推出销售的店屋价格一般较高。

蔡竺樾却持不同看法，认为如果经济复苏持续带动店屋市场的表现，以及推出销售的店屋增加，交易额便有望突破17亿元关卡。

利伟强认为租赁地契店屋的买气会更佳，因为价格更具吸引力以及推出销售的单位较多。就第一和第二邮区而言，99年地契店屋的尺价介于2500元至3200元，低于永久地契的3500元至4500元。

按地区来看，由于第一和第二邮区店屋的价格保持坚挺以及库存紧张，陈家平认为第七和第八邮区（甘榜格南（Kampong Glam）和小印度区）的店屋预期更受青睐。

另一方面，利伟强指本地店屋的租金持平，永久地契店屋目前的收益率为2％至2.5％，99年地契店屋为3％至3.5％。

叶慧宜说，买家对店屋的需求增加，导致资本价值继续上升，因此租金收益率预计在明年首两个季度进一步压缩。

更多家族理财办公室购买店屋

除了外国投资者和高净值人士，博纳高级小组区域总监陈家平留意到今年有更多家族理财办公室购买店屋。

位于牛车水一带摩士街（Mosque Street）的宝瓷林精品酒店（Porcelain Hotel），以9000万元卖给RB Family Office，这是今年首11个月的最大宗交易。售出单位是摩士街46号至50号的12间毗连保留店屋，占地1万零143平方英尺。

第一太平戴维斯（Savills）上个月负责销售的三间店屋都卖给了家族理财办公室，总交易额约为6000万元。例如，客纳街（Club Street）64号店屋以2604万元售给“JL家族企业集团”（JL Family Office）执行董事林浩文。

另外，如切路（Joo Chiat Road）201号店屋也卖给本地的家族理财办公室，成交额为3150万元。

第一太平戴维斯投资销售和资本市场总监叶慧宜指出，来自马来西亚、韩国等多地的投资者也对本地店屋感兴趣，其中有些海外投资者计划在下个月通过疫苗接种者旅游走廊（VTL）到访新加坡。