大道工业 Broadway Industrial Group

本栏于今年10月15日曾论及这只股票若以图“斜向交叉”中的第（三）及第（四）点价差，计自0.117元的第（五）点，可测得基本目标为0.233元。当时股价为0.173元左右。果然，股价于见报当天已经上升至0.184元，过后持续上升。10月25日股价骤然升试0.22元，旋再接再厉于10月29日上升至0.235元，完成了上述升势“斜向交叉”的基本目标。11月2日股价更进一步上升至0.24元，可惜后劲不足，竟于当天以“转向”信号进入三波调整。11月10日股价一度下试0.194元结束了图中的（a）波，遂进入（b）波回扯。11月12日股价跳空上升至0.22元，由于升势甚急，造成介于0.205元与0.20元间出现缺口。11月25日股价上升至0.24元，并于当天以“转向”信号完成了（b）波。12月6日股价再度升试0.24元未果，随即进入调整。截至12月20日股价已经下跌至0.20元，同时也将上述缺口填补。估计股价将继续下滑，以填补介于0.187元于0.185元及介于0.176元与0.173元的缺口；毕竟（c）波或将在0.15元结束，迄时股价当止跌回升。

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