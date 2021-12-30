每股0.77元 口福大股东提出收购献议

口福集团（Koufu）上市四年后寻求退市，创始股东提出自愿有条件收购献议，出价每股现金0.77元把公司除牌。

集团的大股东庞琳和妻子黄云婷通过投资控股公司Dominus Capital私人有限公司，提出收购献议。庞琳现为口福集团执行主席兼首席执行官，黄云婷是集团执行董事。两人通过骏源控股（Jun Yuan Holdings）持口福集团约77.41％股权。

口福集团股票昨日（12月29日）开盘前暂停交易，随后发布上述消息。这个收购价较集团前天闭市价0.665元高出约15.8％，也比集团过去一个月和12个月的成交量加权平均价（volume weighted average price）分别高出14.4％和15.3％。

集团的已发股票约5亿5300万股，按0.77元收购价计算，市值约4亿2580万元。

收购市：股东能以高于市价兑现投资

收购者昨天说，股票的交易量一直都偏低，这项献议为股东提供一个干净利落的退场机会，让他们以高于市价兑现全部投资，而且不必承担佣金和其他交易成本。

把集团除牌，将让收购者和公司掌握更大的控制权和灵活部署资源，进行具策略性的计划或营运上的改变。集团是在2017年11月15日于新加坡交易所的主板上市。

受冠病疫情影响，集团2020财年税后净利同比下挫64.3％至990万元，营收同比下跌19％至1亿9240万元。不过，今年上半年业绩有所起色，税后净利同比增长近三倍至990万元，营收同比增加18.8％至1亿零570万元。

FSMOne.com高级投资组合经理游维仁接受《联合早报》访问时指出，口福拟除牌的计划不完全出乎意料，因为这只股票一直不受青睐，投资者兴趣缺缺，交易量偏低。它也有大股东的支持，意味着寻求私有化并不难。

游维仁说：“过去几年新交所出现除牌趋势，许多公司提出的理由是股票缺乏交易量。由于估值太低和投资者缺乏兴趣，不值得企业为了维持上市地位，花费金钱和精力去符合规则。与其满足短期投资者的利益，它们宁可聚焦进行重组和发展业务。”

今年32家公司除牌 总市值约555亿元

疫情给一些上市公司的股价造成压力，促使更多公司趁机除牌。据《联合早报》统计，今年来除牌的公司共有32家，总市值约555亿元。

游维仁认为，考虑到口福持续面对挑战，以及奥密克戎的出现加剧了情况，每股0.77元的出价算是合理。这个价格约为2022财年预估每股盈利的16.7倍，相当接近自上市以来的平均预估本益比（average forward PE）。

辉立证券研究高级投资分析师蔡栋梁建议股东接受献议。他指出，尽管集团最糟糕的情况应该已过去，但变种毒株等仍带来不稳定性，趁机套现或许为投资者提供更大确定性。