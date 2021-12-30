星雅集团 Straco Corporation

本栏于今年8月5日曾论及这只股票于去年12月2日股价上升至0.605元完成了（c）波。估计股价一旦跌穿位于0.44元的支撑点，当有骤跌。当时股价为0.52元左右。9月15日股价跳空下跌至0.49元，同时在介于0.505元与0.515元间留下缺口。9月17日股价骤然下探0.47元，又在介于0.475元与0.49元间留下缺口。9月20日股价下试0.46元后，随即于当天以“转向”信号止跌回升。9月23日股价上升至0.485元，遂将上述第二个缺口的大部分填补，过后回扯至10月4日的0.465元。10月8日股价跳空上升至0.485元，旋在介于0.48元与0.475元间留下缺口。10月11日股价上升至0.51元，不但将上述第二个缺口全予填补，同时也在介于0.49元与0.485元间留下缺口。10月15日股价上升至0.52元，遂将上述第一个缺口填补。10月18日股价上升至0.54元后重返跌势，截至12月28日股价已经下探0.435元，且将上述第三及第四个缺口全予填补。由于股价已经穿下0.44元的支撑点，填补介于0.42元与0.41元及介于0.38元与0.37元的缺口自不在话下。

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