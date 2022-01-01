丰树两信托将合并为丰树泛亚商业信托 预计成为亚洲10大信托之一

丰树泛亚商业信托的房地产组合将有18个优质项目，遍布新加坡、中国大陆、香港、日本和韩国，总资产管理大约171亿元。丰树商业信托管理公司总裁兼执行董事林慧丽说，合并不是受到信托合并风影响，而是因为两个信托的管理层坚信，合并的信托增长潜能更大。

本地房地产投资信托（REIT）在步入2022年前，再次吹起合并风。丰树商业信托（Mapletree Commercial Reit）将与丰树北亚商业信托（Mapletree North Asia Commercial Trust）合并，成为丰树泛亚商业信托（Mapletree Pan Asia Commercial REIT，简称MPACT）。

合并后的丰树泛亚商业信托，市值将达到105亿元，预计是亚洲10大信托之一。它也将是丰树的旗舰商业信托，成为亚洲主要门户市场的代表商业信托。

该信托的房地产组合将有18个优质项目，遍布新加坡、中国大陆、香港、日本和韩国，包括新加坡的怡丰城（VivoCity）、丰树商业城（Mapletree Business City）和香港的商场“又一城”（Festival Walk）等。信托的总资产管理规模（AUM）大约171亿元。

这是继ESR房地产投资信托（ESR-REIT）和亚腾乐歌物流信托（ARA LOGOS Logistics Trust）2021年10月宣布合并计划后，2021年的第二个大型信托合并交易。

2020年则有凯德商务产业信托和凯德商用新加坡信托合并为凯德综合商业信托（CapitaLand Integrated Commercial Trust），以及星狮物流工业信托和星狮商产信托合并为星狮物流商产信托（Fraser Logistics & Commercial Trust）。

不过，丰树商业信托管理公司总裁兼执行董事林慧丽说，合并不是受到信托合并风影响，而是因为两个信托的管理层坚信，合并的信托增长潜能更大。

合并能结合两信托优势

她在线上记者会说：“趋势只是趋势，我们不盲目跟风。实际上，我们积极探讨此次合并可带来的好处……我们有信心能达成愿景，创建一个跨越亚洲门户市场、具规模和稳定的旗舰商业信托。”

她指出，从长期发展策略角度来看，丰树商业信托若要进一步增长，就有必要开拓海外市场。丰树北亚商业信托在中国大陆、香港、日本和韩国等北亚主要市场有房地产项目，正好可成为丰树商业信托拓展海外市场的平台。

她说，合并将能结合两信托优势，即丰树商业信托的坚强实力，以及丰树北亚商业信托的增长潜能，为单位持有人带来双赢。

合并将通过信托协议安排（trust scheme of arrangement）方式进行。丰树商业信托将收购所有丰树北亚商业信托单位。每持一个丰树北亚商业信托单位，可获得相当于1.1949元；他们可选择得到0.5963个新的丰树商业信托单位，或者选择得到0.5009个单位加0.1912元现金。

协议安排的对价1.1949元，符合丰树北亚商业信托的净资产价值，并且较它在2021年12月27日闭市价，以及12个月成交量加权平均价分别高出7.6％和17.3％。

对丰树商业信托单位持有人来说，合并将带来增进作用，按21／22财年上半年预估，每单位派息可增8.9％。

合并交易仍须获得两信托的单位持有人支持，交易预计在2022年6月完成。

丰树商业信托和丰树北亚商业信托在本周二（28日）要求暂停交易前，最后交易价分别为2元和1.11元。