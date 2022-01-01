本栏于去年8月26日曾论及这只股票短期回扯，股价或将填补介于26.38元与26.90元间的缺口后，重返跌势。当时股价为26.04元左右，可是股价并没有立即回扯而是继续缓缓下滑。8月31日股价跳空下试25.40元，同时在介于25.70元与25.82元间留下缺口；9月6日股价回升至25.84元，遂将此缺口填补。9月9日股价下跌至25.33元，过后进入横摆走势。9月22日股价又跳空下探25.28元，同时在介于25.55元与25.67元间留下缺口。23日股价回升至25.67元，随即将此缺口填补，接着持续上升。10月15日股价上升至26.93元，旋将上述第一个缺口填补。11月9日股价终于上升至28.17元，且于当天以“转向”信号为一个具五波走势、源自去年9月23日从18.85元上升以来的（C）波画下句号。随后重返跌势。截至11月30日股价已经下探25.47元，由于跌势甚急，造成介于26.93元与27.11元间出现缺口。12月17日股价回升至27.18元，遂将此缺口填补。由于每周一杆图中的“动力”信号日渐式微，估计填补介于25.65元与25.47元的缺口也就顺理成章了。

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